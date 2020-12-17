Главврач «шестёрки»: как никогда, эта эпидемия подчеркнула актуальность здорового образа жизни
Новости Беларуси. Во вторую волну COVID-19 Минздрав отмечает более активный прирост заболевших и рекомендует отказаться от новогодних корпоративов. При этом подчеркивается: обстановка напряженная, но управляемая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже несколько дней подряд количество выздоровевших превышает число новых случаев заболевания. За сутки зарегистрированы 1834 пациента с COVID, выписаны – 2024.
Когда Беларусь выйдет на плато, как изменилась работа врачей и насколько эффективны лекарства в борьбе с вирусом – эти и другие темы накануне обсуждали наши коллеги в эфире «Беларусь 1» в программе «Понятная политика».
Поговорили и о группах риска – тех пациентах, течение болезни у которых проходит наиболее тяжело, а имеющиеся хронические заболевания могут привести к ухудшению состояния здоровья при COVID-19.
Игорь Юркевич, главный врач минской 6-ой городской клинической больницы:
Как никогда, эта эпидемия подчеркнула актуальность, как ни банально, здорового образа жизни. Группой риска четко являются пациенты с избыточным весом, с сахарным диабетом, с хроническими заболеваниями. И тогда не совсем объяснимо, как человек, имея известные факторы риска, не предпринимает усилий, чтобы их модифицировать, предотвратить, и не предпринимает мер защиты в полном объеме, для того чтобы не заболеть.
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