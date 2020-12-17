Впервые с молотка может уйти полностью готовая гостиница. На аукцион выставили здание на Зыбицкой

Однако во время торгов цена может снизиться до 61,5 миллиона. Подобный аукцион – уникальный опыт для Минска. Впервые с молотка может уйти полностью готовая гостиница – с отделкой, мебелью и всеми необходимыми коммуникациями. Потенциальный владелец получает объект площадью 10 тысяч квадратных метров – это 127 номеров, ресторан, подземный паркинг и административные помещения.

Михаил Андреев, директор компании-организатора аукциона:

Объект привлекательный потому что уникальный. Это не быстрые деньги, это серьезные инвестиции для людей, которые видят ситуацию не на год вперед, а на пять-шесть-семь-восемь лет. Здесь больше строить негде: прекрасное транспортное сообщение, две станции метро рядом, пешая доступность метро. Уникальные виды из окон этого гостиничного комплекса. Теоретически, можно завезти сюда и другой бренд – для этого все сделано.