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Впервые с молотка может уйти полностью готовая гостиница. На аукцион выставили здание на Зыбицкой

17 декабря 2020 15:59
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Новости Беларуси. Отельный бизнес в историческом центре города. Четырехзвездочную гостиницу на улице Зыбицкой выставили на аукцион, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Стартовая стоимость объекта – около 65 миллионов рублей.

Впервые с молотка может уйти полностью готовая гостиница. На аукцион выставили здание на Зыбицкой-1

Однако во время торгов цена может снизиться до 61,5 миллиона. Подобный аукцион – уникальный опыт для Минска. Впервые с молотка может уйти полностью готовая гостиница – с отделкой, мебелью и всеми необходимыми коммуникациями. Потенциальный владелец получает объект площадью 10 тысяч квадратных метров – это 127 номеров, ресторан, подземный паркинг и административные помещения.

Впервые с молотка может уйти полностью готовая гостиница. На аукцион выставили здание на Зыбицкой-4

Михаил Андреев, директор компании-организатора аукциона:
Объект привлекательный потому что уникальный. Это не быстрые деньги, это серьезные инвестиции для людей, которые видят ситуацию не на год вперед, а на пять-шесть-семь-восемь лет. Здесь больше строить негде: прекрасное транспортное сообщение, две станции метро рядом, пешая доступность метро. Уникальные виды из окон этого гостиничного комплекса. Теоретически, можно завезти сюда и другой бренд – для этого все сделано.

Впервые с молотка может уйти полностью готовая гостиница. На аукцион выставили здание на Зыбицкой-7

Аукцион назначен на 12 января. Прием заявок на участие в торгах завершается на день раньше.

# Аукционы # общество # Михаил Андреев # Фотофакт

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