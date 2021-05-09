Потеплеет до +26 градусов. Чем ещё удивит погода белорусов в середине мая?

10 и 11 мая на фоне области повышенного атмосферного давления ожидается поступление теплых воздушных масс с юга Европы, рассказали в программе «Плюс-минус» .

Виктория Матвеенко, инженер-синоптик Белгидромета Минприроды:

На предстоящей неделе жителей Беларуси ждет улучшение погоды. 10 мая осадков не ожидается. В ночные часы температура понизится до +1 – +8 градусов, по юго-востоку не исключены слабые заморозки до 0 – -2 градусов. В дневное время максимальная температура воздуха достигнет +18 – +24 градусов.

11 мая в ночные часы температура ожидается от +3°C по востоку до +12°C по западу страны, днем воздух прогреется до +19 – +24 градусов, местами до +26°C. Но теплую погоду будет сопровождать порывистый южный ветер. В среду теплая сухая погода сохранится.

А вот во второй половине недели погода станет неустойчивой, периодически будут проходить кратковременные дожди, в дневное время с грозами. Дневная температура понизится до +13 – +19 градусов.