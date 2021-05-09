«Смерть угнетателям народа». Рассказываем, как подпольная группа «Смугнар» боролась с оккупантами

Новости Беларуси. Сегодня мало кто знает, что в Беларуси была своя молодая гвардия. В Калинковичах юные подпольщики-антифашисты, назвавшие свою организацию «Смугнар», больше года вели борьбу с оккупантами, охотились на полицаев, расстреливали патрули, устраивали диверсии на железной дороге. Большинству из них едва исполнилось 16, почти все они погибли, сражаясь за свободу и Родину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Истории молодых подпольщиков Сергей Шевченко посвятил всю жизнь. Среди героев-антифашистов его брат Семен, которого он практически не знал. Когда шестнадцатилетнего героя нацисты подняли на дыбу, Сергею едва исполнилось два года.

Сергей Шевченко, брат подпольщика-антифашиста:

Они все были комсомольцами. Все написали клятву на комсомольском билете и расписались кровью. Дальше мой брат Сеня все комсомольские билеты сложил в большую гильзу, облил битумом и спрятал в дупле дуба.

Эта история как приключенческий роман. Вчерашние школьники, еще совсем дети, в оккупированном городе начинают совсем недетскую войну с реальным врагом. Свою организацию они назвали «Смугнар»: сокращенное от «Смерть угнетателям народа». Этими словами заканчивались сводки Совинформбюро, ими же подпольщики подписывали свои листовки, в которых регулярно сообщали жителям оккупированного города новости с фронтов. Александр Добриян, корреспондент:

Вечером 29 июня 1942 года в оккупированных Калинковичах прогремел взрыв. В тот момент, когда железнодорожный состав проходил под мостом, прямо на паровоз обрушилось перекрытие. К месту ЧП со станции было выслано охранное подразделение. Началась перестрелка, в которой погибли более 80 человек. Правда, стреляли немцы друг в друга. В поезде также ехали солдаты.

Интересно, что записать на свой счет успешную диверсию в 1942-м поспешили командиры сразу нескольких партизанских отрядов. Правда открылась только спустя годы после войны. Сергей Шевченко вместе с пионерами отыскал в доме командира «Смугнара» Кости Ермилова рукописный дневник.

Кстати, дом и сегодня выглядит как в 1942-м. В саду сохранилась даже груша, под которой была сделана рукопись.

Сергей Шевченко:

Дневник настолько откровенный. В общем, Костя в итоге меняет свои взгляды на войну, на жизнь, на все. Для нас это были голоса мертвых, от которых мы не могли ничего услышать. И вдруг дневниковая запись.

Уникальный исторический документ содержит подробности боевых операций: от нападений на полицейских до взрыва Красного моста и покушения на местного гауляйтера. Однако дневник Кости Ермилова это еще и критика советской власти, а еще имена коммунистов и местных функционеров, перешедших на сторону фашистов, которые после войны снова успешно переобулись. В итоге рукопись исчезла в ведомственных архивах, а история «Смугнара» снова осталась достоянием лишь местных краеведов. К слову, сегодня точно известно место захоронения только пятерых смугнаровцев. Их уже в начале 21 века перезахоронили в Калинковичах.

Сергей Шевченко:

После расстрела немцы посылали сюда полицая, который должен был их закопать. Его когда арестовали, моя мать просила: «Покажи, где закопал». «Нет, не покажу», – ответил. И не показал. Сергей Шевченко не теряет надежды установить точное место упокоения брата. Пока же свои знания пенсионер передает местным школьникам.

Петр Данилович, учащийся базовой школы №5 Калинковичей:

Я думаю, если бы мы были постарше и оказались в такой ситуации, то человека два – три нашлись бы, которые тоже любят свою Родину, которые не хотят ее отдавать и переходить к другой культуре, к другим порядкам.