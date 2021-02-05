Юлия Артюх: в Европе разгоняют протесты с такой жестокостью, чтобы в следующий раз неповадно было. Но это, конечно, другое

Новости Беларуси. Авторская журналистика на СТВ. Женский взгляд на ситуацию в стране и мире от Юлии Артюх. Рубрика «Негладко» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подробности смотрите в видеоматериале.
Новости Беларуси. Авторская журналистика на СТВ. Женский взгляд на ситуацию в стране и мире от Юлии Артюх. Рубрика «Негладко» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подробности смотрите в видеоматериале.
Юлия Артюх, СТВ:
Сейчас все внимание приковано к важнейшему событию в белорусской истории – VI Всебелорусскому народному собранию.
Горстка переживающих за границей, изощряясь, придумывают способы давления и воздействия на делегатов. То в списки санкционные внесут, то в списки каких-то там преступлений. Несмотря на это делегаты продолжают работу, и 11 – 12 февраля мы со всеми встретимся непосредственно на форуме.
Юлия Артюх: «Санкции Евросоюзу нужны, чтобы убрать Беларусь с рынка»
Юлия Артюх:
Но Тихановская еще пытается манипулировать некоторыми белорусами, подкидывая разные развлекухи типа Схода и Дня солидарности. Все! Даже та небольшая часть невероятных, которая тешила себя котлетами и наивно полагала, что, развалив нашу страну, ты подкинешь им деньжат на старость, тебе уже не верит. Кормящая рука Запада скоро скрутит фигу, и ты вспомнишь ты наши поля и леса, наше мирное небо над головой – все то, что теперь тебе видеть в лучшем случае лишь по телевизору.
Многие оппо-беглецы уже пожалели о том, что поддались искушению стать «воином Светы». Им-то за границей были не так рады, как ей. Никто виллы и апартаменты не подарил заблудшим борцам за свободу. И, сменив белорусские чистые квартиры в хорошем районе на пункты временного пребывания беженцев в Польше, многие задались вопросом: а почему вождь не с ними? Точнее с ними, но только на связи через интернет. Не навестила, к себе не пригласила. Ах да, Карач объяснила же, что гранты только для своих, то есть для вас. Вот уж печаль. А если учесть, что обманутые и разгневанные неудавшиеся новые белорусы где-то рядом в Литве и Польше – не страшно, что выловят вас и накажут по всей строгости, как вы их научили в «Карателях»?
Юлия Артюх:
События в мире лишь подтверждают все то, о чем я здесь рассуждаю каждую пятницу. Знаете, как назвали западные приверженцы прав человека протесты в своих странах? Уличный террор. А травму девушки из Нидерландов, которой разбили голову водометом, цитирую: «Поступил приказ о чрезвычайной ситуации и несколько раз было объявлено, что все должны уйти. Если вы не ушли, то вы в принципе подлежите наказанию».
В Польше, США, Германии, Франции разгоняют протесты с такой жестокостью, чтобы в следующий раз неповадно было. Но это, конечно, другое.
Разглаживала складки общества с вами Юлия Артюх.
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