Юлия Артюх: в Европе разгоняют протесты с такой жестокостью, чтобы в следующий раз неповадно было. Но это, конечно, другое

Горстка переживающих за границей, изощряясь, придумывают способы давления и воздействия на делегатов. То в списки санкционные внесут, то в списки каких-то там преступлений. Несмотря на это делегаты продолжают работу, и 11 – 12 февраля мы со всеми встретимся непосредственно на форуме.

Юлия Артюх:

Но Тихановская еще пытается манипулировать некоторыми белорусами, подкидывая разные развлекухи типа Схода и Дня солидарности. Все! Даже та небольшая часть невероятных, которая тешила себя котлетами и наивно полагала, что, развалив нашу страну, ты подкинешь им деньжат на старость, тебе уже не верит. Кормящая рука Запада скоро скрутит фигу, и ты вспомнишь ты наши поля и леса, наше мирное небо над головой – все то, что теперь тебе видеть в лучшем случае лишь по телевизору.

Многие оппо-беглецы уже пожалели о том, что поддались искушению стать «воином Светы». Им-то за границей были не так рады, как ей. Никто виллы и апартаменты не подарил заблудшим борцам за свободу. И, сменив белорусские чистые квартиры в хорошем районе на пункты временного пребывания беженцев в Польше, многие задались вопросом: а почему вождь не с ними? Точнее с ними, но только на связи через интернет. Не навестила, к себе не пригласила. Ах да, Карач объяснила же, что гранты только для своих, то есть для вас. Вот уж печаль. А если учесть, что обманутые и разгневанные неудавшиеся новые белорусы где-то рядом в Литве и Польше – не страшно, что выловят вас и накажут по всей строгости, как вы их научили в «Карателях»?