Прямой эфир

«Хлеб – это неприродный корм». Узнали, чем можно и нельзя кормить птиц зимой

05 февраля 2021 12:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Кормушки для птиц особенно полезны во время сильных морозов и метелей, когда путь к источникам пищи закрыт.

«Хлеб – это неприродный корм». Узнали, чем можно и нельзя кормить птиц зимой-1

Алексей Апенок, начальник службы по охране защиты леса УП «Минское лесопарковое хозяйство»:
Работниками УП «Минское лесопарковое хозяйство» осуществляется подкормка водоплавающих птиц в зимний период. При наступлении холодов (от -15 градусов мороза) производится подкормка на водохранилище Криница при массовом скоплении водоплавающих птиц (более 200 особей).

«Хлеб – это неприродный корм». Узнали, чем можно и нельзя кормить птиц зимой-4

Всякая птица к своей стае летит. Так утки и лебеди проводят зиму дома на водохранилище Криница. Если говорить о водоплавающих птицах, то их можно кормить только в сильный мороз. Иначе они отвыкают искать еду в дикой природе.

Алексей Апенок:
Осенью заготавливаются зерноотходы в достаточном количестве, чтобы хватило на всю зиму.

Важно знать, как именно можно помочь с пропитанием нашим пернатым друзьям. В зерновую смесь можно добавить семена подсолнечника, рапс и льняное семя. Для водоплавающих – тертые овощи с комбикормом.

«Хлеб – это неприродный корм». Узнали, чем можно и нельзя кормить птиц зимой-7

Руслан Шайкин, директор Центра экологического воспитания и развития:
Хлеб – это нежелательный корм для птиц, потому что в природе птицы не могут найти этот вид корма. Поэтому это неестественный и неприродный для них корм.

Когда наступает бескормица, то птицы могут клевать и его. Ведь для многих городских обитателей, такая еда уже стала привычной.

Руслан Шайкин:
Универсальный корм – это семена подсолнечника, обычные наши семечки, которые хорошо едят и синицы, и воробьи, иногда прилетают снегири, дубоносы.

«Хлеб – это неприродный корм». Узнали, чем можно и нельзя кормить птиц зимой-10

Призывы покормить беззащитных птиц появляются в каждый морозный период. Помочь пернатым просто: можно сделать кормушку из обычной пластиковой бутылки, а после наблюдать за «столовой» для птиц.

«Хлеб – это неприродный корм». Узнали, чем можно и нельзя кормить птиц зимой-13

Руслан Шайкин:
Есть классические перелетные виды, которые улетают на юг: соловьи, славки, камышевки, пеночки. Они уже на юге сейчас. Есть виды птиц, которые живут в городе постоянно: воробьи, синицы. Есть виды, которые прилетают к нам только на зимовку.

«Хлеб – это неприродный корм». Узнали, чем можно и нельзя кормить птиц зимой-16

Нечастые посетители кормушек – это северные гости. Стаи обыкновенных чечеток и свиристелей, которые летают большими группами. Встретить таких птиц можно на небольших пустырях. 

# Птицы Беларуси # общество # Кристина Сушкевич # Руслан Шайкин # Алексей Апенок # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Технический специалист о способах чистки клавиатуры: «Загрязнения могут вызвать поломку»
05 февраля 2021 11:02

Технический специалист о способах чистки клавиатуры: «Загрязнения могут вызвать поломку»

Ботанический сад приглашает на фестиваль снежных и ледовых скульптур. Что ждёт гостей?
05 февраля 2021 10:54

Ботанический сад приглашает на фестиваль снежных и ледовых скульптур. Что ждёт гостей?

Александр Лукашенко: цель на пятилетку – значительно увеличить наукоёмкость ВВП
05 февраля 2021 10:33

Александр Лукашенко: цель на пятилетку – значительно увеличить наукоёмкость ВВП