«Хлеб – это неприродный корм». Узнали, чем можно и нельзя кормить птиц зимой

Кормушки для птиц особенно полезны во время сильных морозов и метелей, когда путь к источникам пищи закрыт.

Алексей Апенок, начальник службы по охране защиты леса УП «Минское лесопарковое хозяйство»: Работниками УП «Минское лесопарковое хозяйство» осуществляется подкормка водоплавающих птиц в зимний период. При наступлении холодов (от -15 градусов мороза) производится подкормка на водохранилище Криница при массовом скоплении водоплавающих птиц (более 200 особей).

Всякая птица к своей стае летит. Так утки и лебеди проводят зиму дома на водохранилище Криница. Если говорить о водоплавающих птицах, то их можно кормить только в сильный мороз. Иначе они отвыкают искать еду в дикой природе.

Алексей Апенок:

Осенью заготавливаются зерноотходы в достаточном количестве, чтобы хватило на всю зиму.

Важно знать, как именно можно помочь с пропитанием нашим пернатым друзьям. В зерновую смесь можно добавить семена подсолнечника, рапс и льняное семя. Для водоплавающих – тертые овощи с комбикормом.