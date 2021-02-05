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Технический специалист о способах чистки клавиатуры: «Загрязнения могут вызвать поломку»

05 февраля 2021 11:02
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Привычка пить и есть по ходу работы дает о себе знать. Клавиши клавиатуры могут «западать», тем самым доставляя неудобства, а визуально она может выглядеть как жирный блин. А вы знали, что необходимо очищать клавиатуру? Расскажем о способах уборки устройства.

Технический специалист о способах чистки клавиатуры: «Загрязнения могут вызвать поломку»-1

Сергей Федчик, инженер-системотехник:
Клавиатуру необходимо очищать по мере ее загрязнения, так как малейшие попадания на печатную плату могут вызвать ее поломку. Соответственно самый правильный вариант – это чистить клавиатуру раз в месяц.

Чтобы почистить клавиатуру или очистить ее от жира, крошек либо других каких-то попавших в нее ненужных веществ, можно использовать баллончик сжатого воздуха. Им просто нужно продуть клавиши и вытряхнуть плохие вещи.

Технический специалист о способах чистки клавиатуры: «Загрязнения могут вызвать поломку»-4

Такая чистка сделает клавиши привлекательнее и поможет удалить бактерии и микробы, попавшие на поверхность.

Сергей Федчик:
Чтобы почистить клавиатуру быстро и без проблем, можно использовать специальные компьютерные салфетки, они не содержат спирт, не будет стираться краска на кнопках.

Проверьте качество салфеток. Ворсинки не должны выпадать и линять, иначе такое очищение только усугубит ситуацию. Клавиатура компьютера – это одна из многих вещей, к которым вы часто прикасаетесь в течение дня. Пыль – это главный враг вашего гаджета. Используйте салфетки из микрофибры, чтобы избежать скопления грязи не только на клавиатуре, но и на мониторе и системном блоке.

Технический специалист о способах чистки клавиатуры: «Загрязнения могут вызвать поломку»-7

Сергей Федчик:
Еще один из хороших способов сделать клавиатуру более чистой – это снять с нее все кнопки, сложить в пакетик и постирать.

Главное – сделать фото клавиатуры до снятия клавиш. Иначе возникнут трудности с установкой кнопок позже.

Технический специалист о способах чистки клавиатуры: «Загрязнения могут вызвать поломку»-10

Сергей Федчик:
Загрязнение клавиатуры весьма плачевно, она выходит из строя, на печатную плату попадает жидкость, пыль либо насекомые, соответственно, она, так или иначе, выйдет из строя.

Технический специалист о способах чистки клавиатуры: «Загрязнения могут вызвать поломку»-13

Интересный способ очистки – использование «лизуна», который так популярен у детей. К такой субстанции липнут частицы мусора, что облегчает клининг. Регулярная уборка компьютера поможет поддерживать его в исправном состоянии и избежать дорогостоящего ремонта.

# Бытовая техника # общество # Кристина Сушкевич # Сергей Федчик # Фотофакт

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