Технический специалист о способах чистки клавиатуры: «Загрязнения могут вызвать поломку»
Привычка пить и есть по ходу работы дает о себе знать. Клавиши клавиатуры могут «западать», тем самым доставляя неудобства, а визуально она может выглядеть как жирный блин. А вы знали, что необходимо очищать клавиатуру? Расскажем о способах уборки устройства.
Сергей Федчик, инженер-системотехник:
Клавиатуру необходимо очищать по мере ее загрязнения, так как малейшие попадания на печатную плату могут вызвать ее поломку. Соответственно самый правильный вариант – это чистить клавиатуру раз в месяц.
Чтобы почистить клавиатуру или очистить ее от жира, крошек либо других каких-то попавших в нее ненужных веществ, можно использовать баллончик сжатого воздуха. Им просто нужно продуть клавиши и вытряхнуть плохие вещи.
Такая чистка сделает клавиши привлекательнее и поможет удалить бактерии и микробы, попавшие на поверхность.
Сергей Федчик:
Чтобы почистить клавиатуру быстро и без проблем, можно использовать специальные компьютерные салфетки, они не содержат спирт, не будет стираться краска на кнопках.
Проверьте качество салфеток. Ворсинки не должны выпадать и линять, иначе такое очищение только усугубит ситуацию. Клавиатура компьютера – это одна из многих вещей, к которым вы часто прикасаетесь в течение дня. Пыль – это главный враг вашего гаджета. Используйте салфетки из микрофибры, чтобы избежать скопления грязи не только на клавиатуре, но и на мониторе и системном блоке.
Сергей Федчик:
Еще один из хороших способов сделать клавиатуру более чистой – это снять с нее все кнопки, сложить в пакетик и постирать.
Главное – сделать фото клавиатуры до снятия клавиш. Иначе возникнут трудности с установкой кнопок позже.
Сергей Федчик:
Загрязнение клавиатуры весьма плачевно, она выходит из строя, на печатную плату попадает жидкость, пыль либо насекомые, соответственно, она, так или иначе, выйдет из строя.
Интересный способ очистки – использование «лизуна», который так популярен у детей. К такой субстанции липнут частицы мусора, что облегчает клининг. Регулярная уборка компьютера поможет поддерживать его в исправном состоянии и избежать дорогостоящего ремонта.