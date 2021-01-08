Юлия Артюх: «Мы все должны приложить усилия и объединиться»

Юлия Артюх: Лидеры протеста заглохли, или, как сказал блогер Голиков, «носом масло потекло». Устроились благополучно в теплых западных квадратных метрах в раздумьях о новых санкциях для ухудшения жизни белорусов. Но это одна часть беломайданных выскочек. Вторая же сидит на нарах – и от своих зарубежных подельников ни заботы, ни весточки не получает. Вывод один: все эти воины Светы смыли в сливной бочок невероятные мечты о переменах.

Юлия Артюх:

У меня вопрос по тюремным заседателям – богатые люди, которые вдруг пошли «топить» за народ? Белорусы, вы в это верите? А где они были 26 лет? Вот уж борцы за справедливость и права. Все при хороших должностях и высоких зарплатах решили вдруг предать себя в жертву ради счастья Елизаветы Павловны из деревни Бешенковичи или Василия Петровича из города Петриков?

Бабарико не позволял сотрудникам банка – людям, с которыми не один год работал бок о бок – ездить в одном лифте. А тут вдруг народная любовь? Думайте. Я рассказываю только факты. Колесникова вообще забыла, когда жила в Беларуси и интересовалась жизнью простых людей. Она любила изысканную кухню, котлетами на которой даже и не пахло... А тут вдруг стала экспертом в простой жизни, проблемы людей поняла, о которых ей Google рассказал?