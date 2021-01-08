Юлия Артюх: «Мы все должны приложить усилия и объединиться»

Новости Беларуси. Авторская журналистика на СТВ. Пятница – время рубрики «Негладко». Пройтись отпаривателем и разутюжить складки на глянце невероятной части общества в программе Новости «24 часа» вновь готова Юлия Артюх.
Новости Беларуси. Авторская журналистика на СТВ. Пятница – время рубрики «Негладко». Пройтись отпаривателем и разутюжить складки на глянце невероятной части общества в программе Новости «24 часа» вновь готова Юлия Артюх.
Юлия Артюх:
Лидеры протеста заглохли, или, как сказал блогер Голиков, «носом масло потекло». Устроились благополучно в теплых западных квадратных метрах в раздумьях о новых санкциях для ухудшения жизни белорусов. Но это одна часть беломайданных выскочек. Вторая же сидит на нарах – и от своих зарубежных подельников ни заботы, ни весточки не получает. Вывод один: все эти воины Светы смыли в сливной бочок невероятные мечты о переменах.
Юлия Артюх:
У меня вопрос по тюремным заседателям – богатые люди, которые вдруг пошли «топить» за народ? Белорусы, вы в это верите? А где они были 26 лет? Вот уж борцы за справедливость и права. Все при хороших должностях и высоких зарплатах решили вдруг предать себя в жертву ради счастья Елизаветы Павловны из деревни Бешенковичи или Василия Петровича из города Петриков?
Бабарико не позволял сотрудникам банка – людям, с которыми не один год работал бок о бок – ездить в одном лифте. А тут вдруг народная любовь? Думайте. Я рассказываю только факты. Колесникова вообще забыла, когда жила в Беларуси и интересовалась жизнью простых людей. Она любила изысканную кухню, котлетами на которой даже и не пахло... А тут вдруг стала экспертом в простой жизни, проблемы людей поняла, о которых ей Google рассказал?
Юлия Артюх:
Поразительные вещи. Если я «многодетная мама-ябатька», то меня обзывают «Светины воины»: «свиноматка», «неуч многодетный» и так далее, а если многодетная из «невероятных», то это «любящая мамочка», «светлая женщина». Почему так? Кто научил и сказал, что так правильно?
Юлия Артюх:
Наш Президент объявил 2021-й Годом народного единства. Мы все должны приложить усилия и объединиться. Один патриот, Виталий Леонович, предложил нам акцию «Рукопожатие единства» – если мы разных с вами взглядов, давайте пожмем друг другу руки! Ведь мы все за единую и процветающую Беларусь!
Юлия Артюх:
Важным шагом к единению народа будет Всебелорусское народное собрание. Кто же туда попадет? Выдвижение проходит трудовыми коллективами, общественными организациями – граждане с активной позицией, которые являются специалистами в различных сферах. Впереди много работы на благо родины и для наших детей. И все белорусы должны подключиться.
Разглаживала складки общества с вами Юлия Артюх.
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