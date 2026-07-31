МВД начало задействовать незанятых в экономике граждан в уборочной кампании

В период уборочной кампании по поручению главы государства и указанию министра внутренних дел обеспечено максимальное привлечение к труду неработающих трудоспособных граждан, состоящих на учете в органах внутренних дел. Мера носит дисциплинарный и социальный характер: вовлечение людей в реальный сектор экономики помогает вернуть трудовые навыки и перейти к законопослушному образу жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время страды каждый работник важен: даже те, кто ранее имел проблемы с законом, получают шанс доказать свою состоятельность честным трудом.

Дмитрий Картавик, первый заместитель начальника ОВД Молодечненского района: В рамках выполнения поручений главы государства, выполнения указаний и распоряжений Министерства внутренних дел, руководством Молодеченского РОВД были проведены рабочие встречи с руководителями сельхозпредприятий нашего района, в ходе которых была достигнута договоренность о привлечении к труду лиц из числа состоящих на учетах в Молодеченском РОВД незанятых в экономике. С этой целью нами организована работа рейдовых групп по доставлению граждан в РОВД, проведению с ними воспитательно-профилактических мероприятий, с последующим доставлением в сельхозпредприятии.

С нами заключен договор подряда – работа оплачиваемая. Хочу еще раз лично выразить большую признательность и большое спасибо РОВД за оказанную помощь в трудоустройстве.

К учету и распределению работников подключены сельхозорганизации, органы внутренних дел и местные власти. Практика показывает: занятость – один из самых действенных инструментов профилактики и социальной стабилизации.