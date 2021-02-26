Юлия Артюх: «Мнение продажных предателей в построении белорусско-российских отношений точно никого не интересует»

Новости Беларуси. Женский взгляд на события в стране и мире. Юлия Артюх и наша традиционная рубрика «Негладко» в программе Новости «24 часа» на СТВ. Юлия Артюх:

Очередная победа после ВНС над протестунами – встреча главы нашего государства с главой Российской Федерации. Как ни старалась литовско-американская пани Тихановская привлечь к себе внимание Путина и поговорить на тему какой-то новой Беларуси, которую она строит, видимо, где-то на Марсе, ничего не получилось. Невероятная, конечно, история, как и сама фея Света.

Юлия Артюх:

В общем, встретились настоящие лидеры двух братских государств – Лукашенко и Путин. Союзное государство будет строиться и совершенствоваться дальше. Россия – наш стратегический партнер, страна и народ, близкие нам во всех отношениях – язык, традиции, культура. А главное, когда-то мы вместе в составе СССР отразили и победили немецко-фашистских захватчиков – ценой жизни огромного количества людей, наших соотечественников. Мы помним подвиг народа и наше совместное героическое прошлое, в котором страны, которые сейчас лезут в нашу общественно-политическую жизнь, воевали на другой стороне, жгли заживо советских детей, истребляли целыми деревнями наших предков. И мнение продажных предателей в построении белорусско-российских отношений точно никого не интересует. Невероятные диванные эксперты – политологи, экономисты, дипломаты – по ту сторону экрана, не имеющие соответствующего профильного образования и опыта работы в сферах, которые они пытаются анализировать и раздавать советы, посетите музей Великой Отечественной войны. Встряхните извилины и выкиньте всю дурь из головы.

Юлия Артюх:

А если не нравится Беларусь, поезжайте спокойно туда, где вас не ждут, но обязательно предоставят работу, которую вы заслужили. Потом не забудьте: напишите, как вас там оценили по достоинству, в перерывах между уборкой туалетов. Очень хочется отметить потрясающую поддержку Бабарико, которую ему оказали последователи. Вы невероятные. Почти никто не пришел за целую неделю на процесс по его делу. Только псевдожурналисты и иностранные модели, которые спешили сфотографироваться на его фоне и отправить кураторам для отчета.