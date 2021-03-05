Прямой эфир

«С этой двойней я уже окончательно поняла, что такое материнство». Белорусские женщины говорят о важном

05 марта 2021 14:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Среди тех, кого наградили в Борисове накануне 8 Марта, сразу четыре представительницы Пуховичского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Три замечательные многодетные мамы и женщина года в номинации «Сердце отдаю людям».

О том, как живут и чем занимаются сильные и умные женщины Пуховичей, – следующий материал.

«С этой двойней я уже окончательно поняла, что такое материнство». Белорусские женщины говорят о важном-1

Кристина Ляпич, многодетная мать:
Меня зовут Кристина, я многодетная мама пятерых детей. Папа наш Владислав. Это наша старшенькая девочка Елизавета, Лилия наша, красотка. Это наш Ярослав, первый сыночек. Ну а потом нам подарил Бог вот таких двоих красавчиков. С этой двойней я уже окончательно поняла, что такое материнство. Они мне скучать не дают.

Я тоже росла в многодетной семье. У нас трое, я была в семье старшая. Так получилось, что у нас многодетная, у мужа, у родителей, бабушек – все многодетные. У всех по 6-7 детей. Я думаю, что это из поколения в поколение.

«С этой двойней я уже окончательно поняла, что такое материнство». Белорусские женщины говорят о важном-4

Елена Коптева, победительница конкурса «Женщина года-2020»:
Меня зовут Коптева Елена Михайловна. Я работаю в центре творчества детей и молодежи «Свитанок» методистом и являюсь председателем Пуховичского районного совета общественного объединения Белорусской республиканской пионерской организации с 2013 года. Также являюсь членом общественного объединения «Белорусский союз женщин».

Вообще, лидер детского движения должен быть разносторонним, умным, продвинутым, который идет в ногу со временем, знает интересы детей. Основное направление моей работы – это становление активной гражданской позиции детей и подростков.

«С этой двойней я уже окончательно поняла, что такое материнство». Белорусские женщины говорят о важном-7

Дорогие женщины! Я поздравляю вас с Международным женским днем! С прекрасным праздником весны! Пусть сбываются ваши мечты!

Подробности смотрите в видеоматериале.

# Женщины Беларуси # общество # Кристина Ляпич # Елена Копцева # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Ночь кино» в Минске. Что покажут в кинотеатре «Ракета» с 6 на 7 марта?
05 марта 2021 14:51

«Ночь кино» в Минске. Что покажут в кинотеатре «Ракета» с 6 на 7 марта?

8 марта общественный транспорт Минска будет курсировать по графику воскресного дня
05 марта 2021 14:49

8 марта общественный транспорт Минска будет курсировать по графику воскресного дня

«Мы узнаем, кто такая женщина-лидер». В МГЛУ прошла женская диалоговая площадка
05 марта 2021 14:44

«Мы узнаем, кто такая женщина-лидер». В МГЛУ прошла женская диалоговая площадка