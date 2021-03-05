«С этой двойней я уже окончательно поняла, что такое материнство». Белорусские женщины говорят о важном

Новости Беларуси. Среди тех, кого наградили в Борисове накануне 8 Марта, сразу четыре представительницы Пуховичского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Три замечательные многодетные мамы и женщина года в номинации «Сердце отдаю людям».

Кристина Ляпич, многодетная мать:

Меня зовут Кристина, я многодетная мама пятерых детей. Папа наш Владислав. Это наша старшенькая девочка Елизавета, Лилия наша, красотка. Это наш Ярослав, первый сыночек. Ну а потом нам подарил Бог вот таких двоих красавчиков. С этой двойней я уже окончательно поняла, что такое материнство. Они мне скучать не дают.

Я тоже росла в многодетной семье. У нас трое, я была в семье старшая. Так получилось, что у нас многодетная, у мужа, у родителей, бабушек – все многодетные. У всех по 6-7 детей. Я думаю, что это из поколения в поколение.