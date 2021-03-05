«С этой двойней я уже окончательно поняла, что такое материнство». Белорусские женщины говорят о важном
Новости Беларуси. Среди тех, кого наградили в Борисове накануне 8 Марта, сразу четыре представительницы Пуховичского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Три замечательные многодетные мамы и женщина года в номинации «Сердце отдаю людям».
О том, как живут и чем занимаются сильные и умные женщины Пуховичей, – следующий материал.
Кристина Ляпич, многодетная мать:
Меня зовут Кристина, я многодетная мама пятерых детей. Папа наш Владислав. Это наша старшенькая девочка Елизавета, Лилия наша, красотка. Это наш Ярослав, первый сыночек. Ну а потом нам подарил Бог вот таких двоих красавчиков. С этой двойней я уже окончательно поняла, что такое материнство. Они мне скучать не дают.
Я тоже росла в многодетной семье. У нас трое, я была в семье старшая. Так получилось, что у нас многодетная, у мужа, у родителей, бабушек – все многодетные. У всех по 6-7 детей. Я думаю, что это из поколения в поколение.
Елена Коптева, победительница конкурса «Женщина года-2020»:
Меня зовут Коптева Елена Михайловна. Я работаю в центре творчества детей и молодежи «Свитанок» методистом и являюсь председателем Пуховичского районного совета общественного объединения Белорусской республиканской пионерской организации с 2013 года. Также являюсь членом общественного объединения «Белорусский союз женщин».
Вообще, лидер детского движения должен быть разносторонним, умным, продвинутым, который идет в ногу со временем, знает интересы детей. Основное направление моей работы – это становление активной гражданской позиции детей и подростков.
Дорогие женщины! Я поздравляю вас с Международным женским днем! С прекрасным праздником весны! Пусть сбываются ваши мечты!
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