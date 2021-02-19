Юлия Артюх: не лезьте в нашу страну, от которой у вас остался лишь паспорт

Новости Беларуси. Женский взгляд на события в стране и мире. Юлия Артюх в рубрике «Негладко» на СТВ. Подробнее в видеоматериале.

Юлия Артюх, СТВ:

Чуть больше недели прошло после ВНС, и социальные сети наполнили фотографии не только о знаменательном событии, но и об активной работе. Ведь каждый делегат поспешил исполнить наказ Президента: «Идите и говорите с людьми!» И мы говорим, а люди нас слышат. Мы делаем все, чтобы сохранить мир и порядок в стране, и будем продолжать это делать, ведь любимую не отдают. Но мы знаем и помним, что есть предатели, которые продолжают бегать по Европе. Те, кто призывают к санкциям против страны, а значит, против каждого из нас, не разделяя на своих и чужих, – таким образом «заботятся», конечно, о своих сторонниках. Есть те, кто внутри страны хают подвиг нашего народа времен Великой Отечественной войны, продолжая носиться с флагами бело-красно-белого цвета. Мы их помним, а МВД знает.

Юлия Артюх:

А еще есть те, кто весной и летом 2020 года, да и по сей день, приняли позицию «переждать переобувание». Они жаждали новой власти, при этом, хочу заметить, занимая хорошие должности, получая хорошие зарплаты и работая в государственных организациях. Смотрели на все происходящее и ждали, когда же наступят перемены. Но наступил только Новый год, а перемены с уходом Лукашенко, о которых грезили в своих кабинетах, остались лишь в стакане с водкой. И каждый раз вечером, запивая свое горе и совесть, бойтесь, что однажды Азаренок произнесет с вашей фамилией: «Треклят сын погибельный Иуда, ежели за сребролюбие давится».