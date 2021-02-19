Юлия Артюх: не лезьте в нашу страну, от которой у вас остался лишь паспорт

Новости Беларуси. Женский взгляд на события в стране и мире. Юлия Артюх в рубрике «Негладко» на СТВ.
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Новости Беларуси. Женский взгляд на события в стране и мире. Юлия Артюх в рубрике «Негладко» на СТВ.
Подробнее в видеоматериале.
Юлия Артюх, СТВ:
Чуть больше недели прошло после ВНС, и социальные сети наполнили фотографии не только о знаменательном событии, но и об активной работе. Ведь каждый делегат поспешил исполнить наказ Президента: «Идите и говорите с людьми!» И мы говорим, а люди нас слышат. Мы делаем все, чтобы сохранить мир и порядок в стране, и будем продолжать это делать, ведь любимую не отдают.
Но мы знаем и помним, что есть предатели, которые продолжают бегать по Европе. Те, кто призывают к санкциям против страны, а значит, против каждого из нас, не разделяя на своих и чужих, – таким образом «заботятся», конечно, о своих сторонниках. Есть те, кто внутри страны хают подвиг нашего народа времен Великой Отечественной войны, продолжая носиться с флагами бело-красно-белого цвета. Мы их помним, а МВД знает.
Юлия Артюх:
А еще есть те, кто весной и летом 2020 года, да и по сей день, приняли позицию «переждать переобувание». Они жаждали новой власти, при этом, хочу заметить, занимая хорошие должности, получая хорошие зарплаты и работая в государственных организациях. Смотрели на все происходящее и ждали, когда же наступят перемены. Но наступил только Новый год, а перемены с уходом Лукашенко, о которых грезили в своих кабинетах, остались лишь в стакане с водкой. И каждый раз вечером, запивая свое горе и совесть, бойтесь, что однажды Азаренок произнесет с вашей фамилией: «Треклят сын погибельный Иуда, ежели за сребролюбие давится».
Юлия Артюх:
Но оставим «Орден Иуды», а просто раздадим пару «медалей». Есть одна сеть магазинов у нас в стране, Президент говорил об этом на ВНС, хозяин которой решил, что белорусские продукты в его сети продаваться не должны, ну или пусть будут представлены скуднейшим ассортиментом. Такая вот политика поддержки отечественного производителя, замечу, качественных продуктов питания. Создавал разные препятствия и неблагоприятные условия, чтобы белорусский производитель в своей же стране просто не мог их выполнить и представить свою продукцию на прилавках. Выглядит все это отвратительно на фоне того, что для этой сети в нашей стране были весьма благоприятные условия для развития. Этому всему, безусловно, сопутствуют и другие факторы, но мы дождемся фактов.
Скажу напоследок Бортич и другим таким же, как Агурбаш-Ялинская: «Не лезьте в нашу страну, от которой у вас остался лишь паспорт».
А я люблю Беларусь!
Разглаживала складки общества с Вами Юлия Артюх.