Прямой эфир

Цветана, Шанель, Урмила. Названы самые популярные и редкие имена девочек в Минске

05 марта 2021 15:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Около пятисот Софий и более четырехсот Марий. В Минске определили самые популярные имена, которые дали новорожденным девочкам в 2020 году, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В топ-5 имен вошли также Алиса, Анна и Ева. А вот частые в 80-ые – Ольга, Наталья и Татьяна – сейчас встречаются редко. В регионах расклад популярных имен немного другой. Например, в Гомельской области девочек чаще называли Полинами, в Витебске – Анастасиями, а вот в Гродно больше всего родилось малышек по имени Виктория.

Цветана, Шанель, Урмила. Названы самые популярные и редкие имена девочек в Минске-1

Ольга Шибко, официальный представитель Министерства юстиции Беларуси:
По статистике органов ЗАГСа, девочек чаще называют редкими, уникальными именами, чем мальчиков. К примеру, в 2020 году у нас в Беларуси родились прекрасные Ариела, Вирсавия, Кассиопея, Луна, Ясна, Цветана, Шанель, Урмила и много других девочек с уникальными именами. Работники органов ЗАГСа напоминают родителям, что они могут назвать своего ребенка, дочь или сына, и присвоить ему любое имя по выбору, но имя не должно противоречить нормам общественной морали.

Цветана, Шанель, Урмила. Названы самые популярные и редкие имена девочек в Минске-4

Не потеряли свою актуальность и двойные имена. Например, в 2020 году в записи актов о рождении появились такие имена, как Варвара Маргарита, Лидия Луиза, Стефания Мария и Мелания Александра.

# Дети # общество # Ольга Шибко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«С этой двойней я уже окончательно поняла, что такое материнство». Белорусские женщины говорят о важном
05 марта 2021 14:55

«С этой двойней я уже окончательно поняла, что такое материнство». Белорусские женщины говорят о важном

«Ночь кино» в Минске. Что покажут в кинотеатре «Ракета» с 6 на 7 марта?
05 марта 2021 14:51

«Ночь кино» в Минске. Что покажут в кинотеатре «Ракета» с 6 на 7 марта?

8 марта общественный транспорт Минска будет курсировать по графику воскресного дня
05 марта 2021 14:49

8 марта общественный транспорт Минска будет курсировать по графику воскресного дня