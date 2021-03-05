Цветана, Шанель, Урмила. Названы самые популярные и редкие имена девочек в Минске
Новости Беларуси. Около пятисот Софий и более четырехсот Марий. В Минске определили самые популярные имена, которые дали новорожденным девочкам в 2020 году, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В топ-5 имен вошли также Алиса, Анна и Ева. А вот частые в 80-ые – Ольга, Наталья и Татьяна – сейчас встречаются редко. В регионах расклад популярных имен немного другой. Например, в Гомельской области девочек чаще называли Полинами, в Витебске – Анастасиями, а вот в Гродно больше всего родилось малышек по имени Виктория.
Ольга Шибко, официальный представитель Министерства юстиции Беларуси:
По статистике органов ЗАГСа, девочек чаще называют редкими, уникальными именами, чем мальчиков. К примеру, в 2020 году у нас в Беларуси родились прекрасные Ариела, Вирсавия, Кассиопея, Луна, Ясна, Цветана, Шанель, Урмила и много других девочек с уникальными именами. Работники органов ЗАГСа напоминают родителям, что они могут назвать своего ребенка, дочь или сына, и присвоить ему любое имя по выбору, но имя не должно противоречить нормам общественной морали.
Не потеряли свою актуальность и двойные имена. Например, в 2020 году в записи актов о рождении появились такие имена, как Варвара Маргарита, Лидия Луиза, Стефания Мария и Мелания Александра.