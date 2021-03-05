Цветана, Шанель, Урмила. Названы самые популярные и редкие имена девочек в Минске

Новости Беларуси. Около пятисот Софий и более четырехсот Марий. В Минске определили самые популярные имена, которые дали новорожденным девочкам в 2020 году, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В топ-5 имен вошли также Алиса, Анна и Ева. А вот частые в 80-ые – Ольга, Наталья и Татьяна – сейчас встречаются редко. В регионах расклад популярных имен немного другой. Например, в Гомельской области девочек чаще называли Полинами, в Витебске – Анастасиями, а вот в Гродно больше всего родилось малышек по имени Виктория.