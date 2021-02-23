Юлия Артюх – защитникам Родины: каждый день, когда мой муж возвращается домой живым, я мысленно благодарю каждого из вас
Новости Беларуси. 23 февраля – прекрасный повод для всех девушек, жен и матерей еще раз сказать мужчинам искреннее спасибо, ведь они защитники семейного спокойствия и достойный пример для нового поколения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Автор нашей традиционной рубрики «Негладко» Юлия Артюх – о тех, кто заставляет белорусок гордиться.
Юлия Артюх:
Сегодня вся страна отмечает государственный праздник – День защитника Отечества. И я как мама, как женщина и жена офицера выражаю слова благодарности защитникам нашей Родины!
Вернусь к событиям прошлого года, когда в первую очередь подверглись испытаниям именно они. Наш Главнокомандующий, который показал всему миру, что свой народ будет защищать с автоматом в руках. Это наши правоохранительные и силовые структуры, военные, сотрудники Госавтоинспекции, принявшие на себя удар на улицах наших городов. Это те мужчины, которые работают на заводах и в полях, те, кто не поддались провокациям и продолжали трудиться, несмотря на давление предателей Родины. Спасибо, что вы все мужественно выстояли.
Юлия Артюх:
В день выборов наша Беларусь подверглась страшным действиям людей, которые поставили себя выше всего белорусского народа. Думаю, в те дни и сейчас вы ощущали и ощущаете за своими спинами миллионы людей, семьи которых необходимо защитить, которые хотят мира и спокойствия. Вы не дрогнули и не прогнулись. Вы продолжаете нести свою сложную и опасную службу ради нас, простых мирных граждан. Вы – наша сила, мощь, защита и уверенность в завтрашнем дне, в будущем наших детей!
Я желаю всем вам и вашим семьям крепкого здоровья, стойкости духа, мужества и силы. Я хочу, чтобы каждый из вас вспомнил присягу, вспомнил то чувство гордости и ответственности, с которым произносил ее.
Юлия Артюх:
Знаете, каждый день, когда мой муж возвращается домой живой к нашим детям, я мысленно благодарю каждого из вас. Я понимаю, что, если бы плечом к плечу с ним стоял предатель, он бы домой не вернулся. Знайте и вы, что рука моего мужа не дрогнет при защите Родины и товарища! Вы все должны, обязаны возвращаться домой целыми и невредимыми к своим близким.
Протестная верхушка мечтает, чтобы часть силовиков перешла на их продажную сторону. С оружием, разумеется. Сидя за границей, они жаждут кровавой бойни на нашей земле. Ведь тогда они обогатятся европейскими грантами и будут жить безбедно.
Юлия Артюх:
Но я знаю, что у всех вас в головах порядок и нет сомнений в правильности вашей службы. Вы должны крепко стоять на ногах и быть сильными в вере и преданности своему народу и Родине! Предателям и тихо сомневающимся в вашем строю не место. Я не хочу, чтобы мой муж однажды не вернулся из-за чьих-то сомнений или трусости. Вы на это просто не имеете права. Вы достойные мужчины, на которых будут ровняться наши сыновья!
Спасибо вам всем, кто не колебался в те августовские дни, тем, кто не предал и защитил наш государственный строй, наш выбор, наш народ и нашу страну! Я/мы любим Беларусь! Народ с вами.