Юлия Артюх – защитникам Родины: каждый день, когда мой муж возвращается домой живым, я мысленно благодарю каждого из вас

Новости Беларуси. 23 февраля – прекрасный повод для всех девушек, жен и матерей еще раз сказать мужчинам искреннее спасибо, ведь они защитники семейного спокойствия и достойный пример для нового поколения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Автор нашей традиционной рубрики «Негладко» Юлия Артюх – о тех, кто заставляет белорусок гордиться.

Юлия Артюх:

Сегодня вся страна отмечает государственный праздник – День защитника Отечества. И я как мама, как женщина и жена офицера выражаю слова благодарности защитникам нашей Родины! Вернусь к событиям прошлого года, когда в первую очередь подверглись испытаниям именно они. Наш Главнокомандующий, который показал всему миру, что свой народ будет защищать с автоматом в руках. Это наши правоохранительные и силовые структуры, военные, сотрудники Госавтоинспекции, принявшие на себя удар на улицах наших городов. Это те мужчины, которые работают на заводах и в полях, те, кто не поддались провокациям и продолжали трудиться, несмотря на давление предателей Родины. Спасибо, что вы все мужественно выстояли.

Юлия Артюх:

В день выборов наша Беларусь подверглась страшным действиям людей, которые поставили себя выше всего белорусского народа. Думаю, в те дни и сейчас вы ощущали и ощущаете за своими спинами миллионы людей, семьи которых необходимо защитить, которые хотят мира и спокойствия. Вы не дрогнули и не прогнулись. Вы продолжаете нести свою сложную и опасную службу ради нас, простых мирных граждан. Вы – наша сила, мощь, защита и уверенность в завтрашнем дне, в будущем наших детей! Я желаю всем вам и вашим семьям крепкого здоровья, стойкости духа, мужества и силы. Я хочу, чтобы каждый из вас вспомнил присягу, вспомнил то чувство гордости и ответственности, с которым произносил ее.

Юлия Артюх:

Знаете, каждый день, когда мой муж возвращается домой живой к нашим детям, я мысленно благодарю каждого из вас. Я понимаю, что, если бы плечом к плечу с ним стоял предатель, он бы домой не вернулся. Знайте и вы, что рука моего мужа не дрогнет при защите Родины и товарища! Вы все должны, обязаны возвращаться домой целыми и невредимыми к своим близким. Протестная верхушка мечтает, чтобы часть силовиков перешла на их продажную сторону. С оружием, разумеется. Сидя за границей, они жаждут кровавой бойни на нашей земле. Ведь тогда они обогатятся европейскими грантами и будут жить безбедно.