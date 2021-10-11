Юлия Артюх: считаете, что я опасна для Украины? Да ради бога!

Ольга Коршун: Но почему-то вся огромная Украина решила, что Юлия Артюх может нанести ей вред. Что это?

Ольга Коршун, ведущая: Почему украинцы внесли вас в базу «Миротворец»? Это такая база, в которой «враги Украины». То есть Украина побоялась хрупкую блондинку 52 килограмма весом?

Юлия Артюх:

Это оружие, это слово. Когда Украина… Точнее, украинские власти, потому что я, например, не считаю, что украинский народ – это наши какие-то враги. Это родные люди, которые были всегда родным нашим славянским народом. Когда власти Украины стали некорректно отзываться о Президенте в открытую, нагло, агрессивно – такие непорядочные действия, конечно, не могли как-то вскользь уйти от наших взглядов. Потому что я не одна, кто очень жестким словом отозвался в сторону Украины.

Юлия Артюх: были реальные угрозы. Было тревожно, создавалось ощущение, что за мной следят. Подробнее здесь.

Ну вот, собственно говоря, я это воспринимаю как ответочка мне такая прилетела. И, честно говоря, ну и хорошо. Считаете, что я опасна для Украины? Ну да ради бога. Я все равно общаюсь с людьми из Украины, у меня все равно там есть друзья, знакомые, которые поддерживают в том числе и нашего Президента.

Украинский народ не считаю абсолютно врагом белорусскому народу или белорусским властям. Никогда таких предпосылок не было. А что касается украинских властей – ну да, мы с ними как-то не находим общий язык.