Уже не волнуемся. Белорусы стали меньше паниковать из-за пандемии

Новости Беларуси. На фоне мировой пандемии коронавируса белорусы не поддаются панике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Общий уровень психоэмоционального положения в обществе нормализуется. Таковы итоги исследований специалистов научно-практического центра психического здоровья. Сильная нервная система, здоровье ума, тела и духа – все то, что влияет на наше настроение, трудоспособность и в конце концов на самочувствие.

В мире почти миллиард человек страдают психическими расстройствами. В Беларуси здоровью таких пациентов уделяется особое внимание, тем более в период новой волны коронавируса, ведь это уже факт – COVID-19 влияет на психоэмоциональное состояние общества.

Сергей Осипчик, заместитель директора Республиканского научно-практического центра психического здоровья:

В начале, в первой волне пандемии, психоэмоциональный фон и настроение популяционное подходили близко, в некоторых случаях, к паническим общественным действиям. Тогда не было известно, что делать, как делать и где делать. Сейчас немножко эта ситуация успокаивается. Люди понимают, что нужно вакцинироваться. Что никто не застрахован, что может заболеть коронавирусной инфекцией, но при заболевании нужно обращаться туда и туда. Вот это снижает психоэмоциональное напряжение. Люди ведут, по сути, обычный образ жизни в условиях пандемии.