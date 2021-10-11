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Народный артист Беларуси Евгений Гладков отмечает 80-летний юбилей

11 октября 2021 08:02
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Новости Беларуси. Юбилей 11 октября отмечает народный артист Беларуси Евгений Гладков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Основатель и руководитель ансамбля «Лилея», автор нескольких значимых научных и музыкальных трудов и талантливый цимбалист. Во многом это благодаря ему в стране появилась Ассоциация белорусских цимбалистов и развивается национальная цимбальная школа. Гладков неоднократно становился лауреатом многочисленных премий и удостаивался высоких наград. С юбилеем народного артиста поздравил Александр Лукашенко. 

Народный артист Беларуси Евгений Гладков отмечает 80-летний юбилей-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
«Ваш яркий талант, исполнительское мастерство, многолетняя активная профессиональная деятельность способствуют дальнейшему расцвету и популяризации белорусской культуры, вызывают искреннее уважение и благодарность. Уверен, вы и в дальнейшем будете вносить весомый вклад в национальную сокровищницу отечественного искусства».  

# Юбилеи # общество # Александр Лукашенко # Евгений Гладков # Фотофакт

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