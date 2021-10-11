Народный артист Беларуси Евгений Гладков отмечает 80-летний юбилей

Новости Беларуси. Юбилей 11 октября отмечает народный артист Беларуси Евгений Гладков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основатель и руководитель ансамбля «Лилея», автор нескольких значимых научных и музыкальных трудов и талантливый цимбалист. Во многом это благодаря ему в стране появилась Ассоциация белорусских цимбалистов и развивается национальная цимбальная школа. Гладков неоднократно становился лауреатом многочисленных премий и удостаивался высоких наград. С юбилеем народного артиста поздравил Александр Лукашенко.