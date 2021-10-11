Ожирение влияет на все органы. Как похудеть без вреда для здоровья?

Пока весь мир сражается с коронавирусом, проблема ожирения уже давно достигла масштабов эпидемии. По статистике, каждый третий человек на Земле имеет проблемы с лишним весом. Некоторые его боятся, другие стесняются, а в действительности многие вообще мало что знают о последствиях этого недуга. Так можно ли побороть ожирение? Узнаем.

Катерина Давыдова, врач-диетолог:

Ожирение – это тяжелое в том числе эндокринное заболевание, которое ассоциировано с избыточным потреблением пищи, сниженной двигательной активностью, нарушением метаболизма.

Калорийный рацион, малоподвижный образ жизни и постоянный стресс – вот главные союзники ожирения. Избыточный вес – это не просто неприятные цифры на весах, но и серьезные проблемы со здоровьем.

Инна Рожок, нутрициолог, диетолог:

Это сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет второго типа, это позвоночник, суставы, то есть опорно-двигательный и эндокринная система тоже.

Распознать проблему помогут простые замеры: у женщин объем талии не должен быть больше 80 сантиметров, а у мужчин – не выше 94. Кроме того, можно рассчитать индекс массы тела. Катерина Давыдова:

Когда мы поделим массу на рост в квадрате, мы увидим цифру, которая скажет об индексе массы тела. Если она входит в границы от 18,5 до 25, это хороший показатель, хороший индекс массы тела. Если выходит за пределы 25, то мы говорим уже об избыточной массе тела. Если выходит за границы 30, здесь уже идет ожирение, в соответствии с цифрой выделяют различные степени.

Осознание проблемы – половина ее решения. Чтобы похудеть, нужен дефицит калорий. Переходим на овощи, фрукты и блюда на пару. Не забываем про белковые продукты и полезные жиры. А чтобы тело было подтянутым – отправляемся на спорт. Инна Рожок:

Первое – это желание. Это составление грамотного плана действий с учетом рекомендаций специалиста.

Катерина Давыдова:

Из рациона мы исключаем обязательно избыток сахара, как правило, большое количество сахаров и производных сахаров как раз таки и ведут к набору массы тела, не жиров, как принято считать. Рафинированные углеводы – это наша выпечка, булочки, сдоба – все, что готовится из муки. Это сладкие напитки, избыток кофе, алкогольные напитки. Худеть нужно только ради своего здоровья, а не к лету. Не стоит гнаться за быстрым результатом. Резкое снижение веса нанесет организму еще больший ущерб.

Катерина Давыдова:

Мы должны ответить на вопрос, чего мы хотим? Мы хотим сохранить свои формы и остаться здоровыми или мы хотим похудеть и потерять значительное количество волос, ногтей, высыпания на коже, качество кожи. Поэтому здесь важен баланс. То есть только сбалансированное питание, никакие изнуряющие диеты не приведут к желаемому, идеальному результату.