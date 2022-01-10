Юлия Артюх о фейках: говорили, я ведущая, которую десантировали из России, а на форуме выступала Анжелика Курчак

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ: Один из экстремистских Telegram-каналов написал, что выступление Токаева – это не выступление Токаева, применены технологии дипфейка, это даже не президент Казахстана вещает перед народом. Юлия, ты российская телеведущая, ты прошла через хейт. Как это? Ты, зная правду, абсолютно понимая, каким образом ты пришла на телевидение и стала говорить то, что ты хочешь говорить, ты проживала, переживала, как ты сейчас понимаешь эту историю?

Юлия Артюх, политический обозреватель телеканала «Столичное телевидение»:

Конечно, это неприятно, когда ты знаешь правду, и повсеместно распространяется откровенная ложь. Помимо того, что я ведущая, которую десантировали из России, еще говорили, что на форуме выступала Анжелика Курчак – это представитель Генеральной прокуратуры – и зачем было менять имя, тогда очень большая волна была. Как с этим бороться?

Вадим Гигин, политолог, председатель правления Республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:

Юлия, вы какая-то Мата Хари, у вас столько лиц. Но давайте скажем правду: вы Григорий Азаренок.

Юлия Артюх:

Только женского рода.

Алена Сырова:

Возвращаясь к серьезной тематике: как донести правду?

Юлия Артюх:

Единым фронтом тогда объединились, на мой взгляд, все, кто мог говорить: и госСМИ, и блогеры, и общественники, и депутаты, и чиновники. Все просто валом начали выдавать информацию, которая происходит на самом деле здесь. Ведь надо понимать, что фейки откуда были? Из-за границы. Там сидели, сочиняли. Было так, было так. Что касается, хотелось бы добавить по поводу того, что Россию действительно хотят представить как агрессора. И сейчас, когда ввели войска ОДКБ, пытаются тоже сказать, что это же с позиции захвата. Но нет. Видите, как хорошо на самом деле получилось, что Токаев получил о помощи сам. Но безусловно, я думаю, и Россия, и мы переживали за эти события. Извините, у России с Казахстаном 7 600 километров граница. Как она может не беспокоиться о том, что происходит в соседней стране? Так было с Украиной. Когда там начались волнения, Россия не реагировала. Не было призыва Украины. Украина тогда положилась на Евросоюз, на натовские силы, еще куда-то. И получилось, что в Украине до сих пор война. Хотя ведь Россию беспокоит Украина.