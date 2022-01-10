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Россия действительно хочет захватить Казахстан? Вот что на этот вопрос ответил военный аналитик

10 января 2022 15:55
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Новости Беларуси. Кто раскручивает политический спиннер на постсоветском пространстве? Как связана международная повестка с предпосылками из прошлого? События в Казахстане стали поводом для теледискуссии 10 января в ток-шоу «По существу».  

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:  
Александр Иванович, скажите, России действительно хочется захватить Казахстан? Вот эту историю просто рассказывают. Алена говорит, ее знакомые в Киеве готовятся к войне. Казахстан – чуть ли не первая история для бытового уровня киевских жителей, что в Казахстане попробовали – следующая Украина.  

Россия действительно хочет захватить Казахстан? Вот что на этот вопрос ответил военный аналитик-1

Александр Тиханский, военный аналитик (Россия):  
Сразу скажу, это, конечно, очень красиво обставить. Первую помощь достать. Никогда ОДКБ нигде никому еще таких операций не проводило. И это первичная помощь, которая сегодня идет, и она успешно прошла. Это вызывает, конечно же, абсолютно, скажем так, негатив у Запада. Как же так? Они смогли, у ОДКБ консенсус. Любое решение принимается консенсусом. А тут за одну ночь я, извините, как аналитик военный говорю – некоторые решения принимались по 3-4 месяца. Консенсус.  

Кирилл Казаков:  
А здесь на несколько часов.  

Александр Тиханский:  
А здесь буквально за ночь. И это показало то, что ОДКБ – это действенный инструмент. Это все-таки он есть, существует и, мало того, он очень оптимальный сегодня. Рабочий.  

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# Протесты в Казахстане # общество # Кирилл Казаков # Александр Тиханский # Фотофакт

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