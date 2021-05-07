Юлия Артюх: «Мы не можем растоптать память, не защитив мир, который таким жертвенным путём нам достался»

Новости Беларуси. Авторская журналистика на СТВ. Юлия Артюх и рубрика «Негладко» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Авторская журналистика на СТВ. Юлия Артюх и рубрика «Негладко» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Юлия Артюх:
Сегодня, 7 мая, День работников радио, телевидения и связи в Республике Беларусь. И я поздравляю коллег и миллионы слушателей и телезрителей с этим праздником.
Мы сейчас на передовой информационной войны, и мы не подведем. В преддверии великого праздника – Дня Победы – это не просто слова. Мы не можем растоптать память, не защитив мир, который таким жертвенным путем нам достался.
Юлия Артюх:
Они верили в Победу, и миллионы умерли за нее – герои и участники Великой Отечественной войны. Они не знали, что будет, но четко осознавали, что отдавая жизнь за будущее своих сограждан и всего мира, поступают правильно, потому что защищают от захватчика.
Слава Богу и нашему Президенту, что мы, наши поколения, не знаем войны. Мы легко произносим это слово, а какой ужас потери и боли таится за ним.
Юлия Артюх:
Это не в нашем зажравшемся мире один день без воды или света. Это без ничего почти пять долгих лет, без еды. И вместо крыши над головой – разрывающиеся снаряды. Это оторванные ноги, руки, пробитые головы и тела. Это дети, плачущие над мертвой матерью, это матери, плачущие над письмом о смерти сына, это безжалостно отравленные газом и заживо сожженные люди. Это накрытая телом граната, чтобы спасти друга, это направленный в колонну немцев самолет, чтобы дать своим время. Это все цена Победы.
Юлия Артюх:
Это поколение, которое знало, что такое подвиг. Сейчас, отпуская ребенка с друзьями, вы уверены, что у них правильные понятия. Что они не бросят в случае чего вашего ребенка, что они не переживают только за свою шкуру.
Юлия Артюх:
Победа – это не просто слово, это то, что никогда не понять тем, кто нас пытается нагнуть, а им хочется быть победителями. Переписать историю на бумагах или, если понадобится, переиграть ее.
Давайте быть достойными того бессмертного подвига народа и той Великой Победы. Да, мы все люди и все не без греха, как говорится в народе, но мы должны быть едины и только тогда непобедимы.
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