Юлия Артюх: «Мы не можем растоптать память, не защитив мир, который таким жертвенным путём нам достался»

Новости Беларуси. Авторская журналистика на СТВ. Юлия Артюх и рубрика «Негладко» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Артюх:

Сегодня, 7 мая, День работников радио, телевидения и связи в Республике Беларусь. И я поздравляю коллег и миллионы слушателей и телезрителей с этим праздником. Мы сейчас на передовой информационной войны, и мы не подведем. В преддверии великого праздника – Дня Победы – это не просто слова. Мы не можем растоптать память, не защитив мир, который таким жертвенным путем нам достался. Юлия Артюх:

Они верили в Победу, и миллионы умерли за нее – герои и участники Великой Отечественной войны. Они не знали, что будет, но четко осознавали, что отдавая жизнь за будущее своих сограждан и всего мира, поступают правильно, потому что защищают от захватчика.