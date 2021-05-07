«9 Мая – самый большой праздник для меня». Вот так с оркестром и цветами эту женщину-ветерана поздравили прямо во дворе дома
Новости Беларуси. В Борисове дворовыми концертами торжества не ограничились. Праздничные мероприятия в городе стартовали еще с начала недели, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В концертных программах объединились слезы счастья ветеранов и рассказы молодежи о подвигах белорусского народа.
В праздничную атмосферу окунулся Вадим Смоляк.
Вадим Смоляк, корреспондент:
В этом году 9 Мая выпало на воскресенье. Благодаря этому вся неделя выдалась по-настоящему праздничной. Весь центральный регион с первых дней мая погрузился в торжественную атмосферу, а отдельные уголки наполнились мелодией Победы.
И пускай эту мелодию слышит весь двор, пускай долетает до каждого окна, она знает, что оркестр сегодня играет для нее. Мария Израилевна Полякова пережила блокаду Ленинграда.
Родителей потеряла на фронте. После войны работала на Борисовской музыкальной фабрике. Поэтому победный гимн тронул с первой ноты.
Мария Полякова, ветеран Великой Отечественной войны:
Очень рада, трогательно было. 9 Мая – самый большой праздник для меня.
Чиновники, военнослужащие, молодежь – накануне праздника самые главные слова нашел каждый.