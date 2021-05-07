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«9 Мая – самый большой праздник для меня». Вот так с оркестром и цветами эту женщину-ветерана поздравили прямо во дворе дома

07 мая 2021 14:36
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Новости Беларуси. В Борисове дворовыми концертами торжества не ограничились. Праздничные мероприятия в городе стартовали еще с начала недели, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В концертных программах объединились слезы счастья ветеранов и рассказы молодежи о подвигах белорусского народа.

В праздничную атмосферу окунулся Вадим Смоляк.

«9 Мая – самый большой праздник для меня». Вот так с оркестром и цветами эту женщину-ветерана поздравили прямо во дворе дома-1

Вадим Смоляк, корреспондент:
В этом году 9 Мая выпало на воскресенье. Благодаря этому вся неделя выдалась по-настоящему праздничной. Весь центральный регион с первых дней мая погрузился в торжественную атмосферу, а отдельные уголки наполнились мелодией Победы.

«9 Мая – самый большой праздник для меня». Вот так с оркестром и цветами эту женщину-ветерана поздравили прямо во дворе дома-4

И пускай эту мелодию слышит весь двор, пускай долетает до каждого окна, она знает, что оркестр сегодня играет для нее. Мария Израилевна Полякова пережила блокаду Ленинграда.

«9 Мая – самый большой праздник для меня». Вот так с оркестром и цветами эту женщину-ветерана поздравили прямо во дворе дома-7

Родителей потеряла на фронте. После войны работала на Борисовской музыкальной фабрике. Поэтому победный гимн тронул с первой ноты.

«9 Мая – самый большой праздник для меня». Вот так с оркестром и цветами эту женщину-ветерана поздравили прямо во дворе дома-10

Мария Полякова, ветеран Великой Отечественной войны:
Очень рада, трогательно было. 9 Мая самый большой праздник для меня.

«9 Мая – самый большой праздник для меня». Вот так с оркестром и цветами эту женщину-ветерана поздравили прямо во дворе дома-13

Чиновники, военнослужащие, молодежь – накануне праздника самые главные слова нашел каждый.

«9 Мая – самый большой праздник для меня». Вот так с оркестром и цветами эту женщину-ветерана поздравили прямо во дворе дома-16

Михаил Ходасевич, заместитель военного комиссара Борисовского и Крупского районов:
Это задача всех нас чтобы потомки помнили про этот великий по-настоящему праздник и он переходил из поколения в поколение.

Подробнее смотрите в видеоматериале.

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# Великая Отечественная война # общество # Вадим Смоляк # Фотофакт

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