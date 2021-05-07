«9 Мая – самый большой праздник для меня». Вот так с оркестром и цветами эту женщину-ветерана поздравили прямо во дворе дома

Новости Беларуси. В Борисове дворовыми концертами торжества не ограничились. Праздничные мероприятия в городе стартовали еще с начала недели, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В концертных программах объединились слезы счастья ветеранов и рассказы молодежи о подвигах белорусского народа.