Юлия Артюх: «Европа, которая сейчас скалится в нашу сторону, видимо забыла, что СССР освободил её от захвата»

Новости Беларуси. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ рубрика «Негладко» и взгляд Юлии Артюх на ситуацию в стране и за ее пределами.
Новости Беларуси. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ рубрика «Негладко» и взгляд Юлии Артюх на ситуацию в стране и за ее пределами.
Юлия Артюх:
Мир сходит с ума, и разговор сегодня о демократических извращениях. Все больше нас возмущают нетрадиционные веяния Европы и США. Дети могут поменять пол, и им помогут с операцией, оплатят из госбюджета. Однополым можно узаконить свои сексуальные пристрастия и усыновить или удочерить ребенка, а в некоторых странах и купить.
Юлия Артюх:
Создаются условия для плотного внедрения и укоренения гомосексуальных отношений в обществе. У них там считается нормальным, когда мужик мужика любит не издалека.
Семья. Не могу применить это традиционное определение к нетрадиционным проявлениям. Два папы, один из которых считает себя мамой, или две мамы, где одна все-таки папа. Зачем насаждают и несут это в массы? Задумайтесь.
Юлия Артюх:
А главное, хотите ли вы такое побочное явление от псевдосвободы и псевдодемократии на нашей с вами земле. Дальше еще хуже и глобальнее.
Юлия Артюх:
День космонавтики – не наш праздник, Гагарин не летал в космос, Победу в Великой Отечественной войне одержал не Советский Союз. Но, оказывается, именно СССР – агрессор и напал на Европу. В Хатыни людей спалили живьем не фашисты и их пособники, а партизаны. Это то, во что так искренне верится тем, кто хочет уничтожить нашу независимость и суверенитет. Обесценивание подвигов, обезличивание героев.
Юлия Артюх:
12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики. В этот день в 1961 году произошло величайшее событие в истории человечества. Наш Юрий Гагарин совершил орбитальный полет длительностью два часа.
Что делают США? На сайте Госдепа поздравление с праздником и ни слова о Гагарине – о первом человеке, побывавшем в космосе. Зато разместили картинку с флагом Америки и своего астронавта, который совершил 15-минутный полуорбитальный полет. Чувствуете разницу?
Юлия Артюх:
США галочку поставили на 15 минут, и получилось из разряда «и мы там были». Но быть № 2 для Америки позорно. И в 2021 году величайшее событие просто стерли, намеренно не упомянув о нем.
В сети обсуждают высказывание Зеленского о Дне космонавтики, где говорится о том, что без Украины полет в космос был бы невозможен. Я, конечно, понимаю, что талант комика берет свое, но это откровенный перебор.
Юлия Артюх:
Европа, которая сейчас скалится в нашу сторону, видимо забыла, что СССР освободил ее от захвата, уничтожения и порабощения. Это теперь как-то неудобно вспоминать. Ведь великих победителей теперь выгодно сделать врагами. Насытились нашим спокойствием и терпимостью, теперь мы будем «давать по зубам» и реагировать на каждый выпад в нашу сторону. Реагировать – не нападать. Защищать свое.
Разглаживала складки общества с вами Юлия Артюх.