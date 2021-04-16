Юлия Артюх: «Европа, которая сейчас скалится в нашу сторону, видимо забыла, что СССР освободил её от захвата»

Новости Беларуси. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ рубрика «Негладко» и взгляд Юлии Артюх на ситуацию в стране и за ее пределами.

Юлия Артюх:

Мир сходит с ума, и разговор сегодня о демократических извращениях. Все больше нас возмущают нетрадиционные веяния Европы и США. Дети могут поменять пол, и им помогут с операцией, оплатят из госбюджета. Однополым можно узаконить свои сексуальные пристрастия и усыновить или удочерить ребенка, а в некоторых странах и купить.

Юлия Артюх:

Создаются условия для плотного внедрения и укоренения гомосексуальных отношений в обществе. У них там считается нормальным, когда мужик мужика любит не издалека.

Семья. Не могу применить это традиционное определение к нетрадиционным проявлениям. Два папы, один из которых считает себя мамой, или две мамы, где одна все-таки папа. Зачем насаждают и несут это в массы? Задумайтесь.

Юлия Артюх:

А главное, хотите ли вы такое побочное явление от псевдосвободы и псевдодемократии на нашей с вами земле. Дальше еще хуже и глобальнее.