На время больших выходных ГАИ увеличит количество нарядов. Усилят контроль за вождением в нетрезвом виде

Новости Беларуси. Госавтоинспекция Минской области примет дополнительные меры по обеспечению дорожной безопасности накануне и в день Радуницы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На время массового посещения кладбищ с 8 по 11 мая на территории Минского района будут дежурить дополнительные наряды ГАИ. Они будут регулировать движение в случае его затруднения, а также при необходимости оказывать помощь водителям. В случае пробок на подъездных дорогах схема движения может меняться. Поэтому ГАИ просит с пониманием отнестись к возможным корректировкам.

Андрей Гладкий, начальник отделения по агитации и пропаганде УГАИ УВД Миноблисполкома:

ГАИ настоятельно рекомендует всем гражданам воспользоваться общественным транспортом, так как ему будет предоставлено преимущество в движении. Водителям транспортных средств в таких местах быть предельно внимательными, пропускать пешеходов, соблюдать все введенные ограничения и выполнять неукоснительно жесты регулировщиков.