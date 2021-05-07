Он был на волосок от смерти и пешком дошёл до Берлина. История ветерана, которой готовится отпраздновать 100-летний юбилей

Новости Беларуси. Ветеранов и бывших узников концлагерей из Заславля поздравили необычным способом. Подарки и продукты доставили на дом. А к тем, кто не может самостоятельно передвигаться по городу, даже приехал оркестр, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Импровизированный концерт собрал десятки зрителей из ближайших домов.

Иван Антонович Сурвило войну встретил под Мяделем. 20-летнего юношу сразу призвали на 1-й Белорусский фронт. Пешком дошел до Берлина. Сколько раз был на волосок от смерти, уже и сосчитать не может.

Был случай: уже ближе к Победе взвод решил остановиться и отдохнуть в одном из разрушенных немецких зданий. Внезапно Иван Антонович почувствовал: нужно срочно выйти на улицу. Буквально через минуту в дом прилетел снаряд. Из сослуживцев почти никто не выжил.