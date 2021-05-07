Он был на волосок от смерти и пешком дошёл до Берлина. История ветерана, которой готовится отпраздновать 100-летний юбилей
Новости Беларуси. Ветеранов и бывших узников концлагерей из Заславля поздравили необычным способом. Подарки и продукты доставили на дом. А к тем, кто не может самостоятельно передвигаться по городу, даже приехал оркестр, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Импровизированный концерт собрал десятки зрителей из ближайших домов.
Подробности в материале Вероники Сайко.
Иван Антонович Сурвило войну встретил под Мяделем. 20-летнего юношу сразу призвали на 1-й Белорусский фронт. Пешком дошел до Берлина. Сколько раз был на волосок от смерти, уже и сосчитать не может.
Был случай: уже ближе к Победе взвод решил остановиться и отдохнуть в одном из разрушенных немецких зданий. Внезапно Иван Антонович почувствовал: нужно срочно выйти на улицу. Буквально через минуту в дом прилетел снаряд. Из сослуживцев почти никто не выжил.
Иван Сурвило, ветеран Великой Отечественной войны:
Боевое крещение, как говорится, в освобождении Варшавы первый бой. И дальше освобождали города польские. После взятия Берлина нас вернули в часть.
Евгения Байко, дочь:
Больше всего запомнилось то, что он рассказывал: стояли в окопах, например, на ногах, стоя спали. Вроде немножко задремал, глядит, кажется, что немножко, а уже утро и страшно. А потом поворачивается налево – его напарник там стоял через пару метров неживой. И вроде бы говорит: не было ни звука, ни стрела.
Ивану Антоновичу 23 мая исполнится 100 лет. Юбилей серьезный. Правда, здоровье уже не то. Плохо видит и слышит, тяжело передвигаться даже по квартире. Но услышав знакомую мелодию в исполнении оркестра, пустился в пляс прямо у окна.
Подробности в видеоматериале.