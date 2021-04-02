Юлия Артюх: «Лучше диктатура, чем продажная марионеточная демократия»

Новости Беларуси. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ рубрика «Негладко» и взгляд Юлии Артюх на ситуацию в стране и за ее пределами.

Юлия Артюх:

Когда я готовила текст, у меня возник вопрос: может, к котлетной пани со справкой из Литвы на английском или на немецком обращаться надо? А может, и на польском? Кто там у нее сейчас фаворит? В общем, террорист Света, Наполеон капут, Гитлер капут и тебе капут. Ну прекращай уже! Может, до тебя так лучше дойдет? Юлия Артюх:

Однако сейчас про другую фрау. Ольга Карач. Ольга КАрач или КарАч – здесь как не назови, воняет одинаково. Олечка отсиделась, денежки грантовые пригребла и теперь решила выйти из тени Светы. Она ведь изначально не признавала домохозяйку из Гомеля лидером. Конечно, у нее и опыта побольше, и список послужной побогаче, с речью получше будет, только вот с головой, видимо, проблемы у них на двоих с Тихановской.

Юлия Артюх:

Ждала Олечка удобного случая, постепенно привлекая аудиторию видосиками на YouTube. А когда последний день рэжыма так и не наступил, нарисовалась на просторах интернета старая новая лидерка Карач. Озвучила свой план последнего дня рэжыма. Конечно, для своих фашистских планов выбрала День Победы – 9 мая. С ухмылкой на видео рассказала, что на параде будут ябатьки и мирные жители, а за рулем военного транспорта – ее люди. Якобы по этому вопросу ведутся переговоры. Юлия Артюх:

Переговоры, возможно, и ведутся – мало ли чьи голоса слышит Карач у себя в голове. А вот план твой, Ольга, мало того что невероятный и несбыточный, он циничный и преступный. На парады мы ходим с нашими детьми, но это ведь не помеха для фашистов в погоне за властью. Юлия Артюх:

Спасибо, что сама лишний раз открыла людям глаза на «мирные протесты». Конечно, вам есть у кого перенимать опыт всего «мирного» и «демократического». Соседка наша – Украина. Бедный украинский народ. Они пережили войну, погибли люди. Скажите, вы давно были в Украине? Извините, но это не процветающая страна, а загибающаяся от нищеты. Юлия Артюх:

И пока Зеленский сидит в роскошном кабинете, снимая стримчики – а это, похоже, одна из основных функций президента Украины, – народ лазит по мусоркам, помойкам в поисках еды.