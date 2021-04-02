Юлия Артюх: «Лучше диктатура, чем продажная марионеточная демократия»

Новости Беларуси. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ рубрика «Негладко» и взгляд Юлии Артюх на ситуацию в стране и за ее пределами.
Новости Беларуси. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ рубрика «Негладко» и взгляд Юлии Артюх на ситуацию в стране и за ее пределами.
Юлия Артюх:
Когда я готовила текст, у меня возник вопрос: может, к котлетной пани со справкой из Литвы на английском или на немецком обращаться надо? А может, и на польском? Кто там у нее сейчас фаворит?
В общем, террорист Света, Наполеон капут, Гитлер капут и тебе капут. Ну прекращай уже! Может, до тебя так лучше дойдет?
Юлия Артюх:
Однако сейчас про другую фрау. Ольга Карач. Ольга КАрач или КарАч – здесь как не назови, воняет одинаково. Олечка отсиделась, денежки грантовые пригребла и теперь решила выйти из тени Светы.
Она ведь изначально не признавала домохозяйку из Гомеля лидером. Конечно, у нее и опыта побольше, и список послужной побогаче, с речью получше будет, только вот с головой, видимо, проблемы у них на двоих с Тихановской.
Юлия Артюх:
Ждала Олечка удобного случая, постепенно привлекая аудиторию видосиками на YouTube. А когда последний день рэжыма так и не наступил, нарисовалась на просторах интернета старая новая лидерка Карач. Озвучила свой план последнего дня рэжыма. Конечно, для своих фашистских планов выбрала День Победы – 9 мая. С ухмылкой на видео рассказала, что на параде будут ябатьки и мирные жители, а за рулем военного транспорта – ее люди. Якобы по этому вопросу ведутся переговоры.
Юлия Артюх:
Переговоры, возможно, и ведутся – мало ли чьи голоса слышит Карач у себя в голове. А вот план твой, Ольга, мало того что невероятный и несбыточный, он циничный и преступный. На парады мы ходим с нашими детьми, но это ведь не помеха для фашистов в погоне за властью.
Юлия Артюх:
Спасибо, что сама лишний раз открыла людям глаза на «мирные протесты». Конечно, вам есть у кого перенимать опыт всего «мирного» и «демократического». Соседка наша – Украина. Бедный украинский народ. Они пережили войну, погибли люди. Скажите, вы давно были в Украине? Извините, но это не процветающая страна, а загибающаяся от нищеты.
Юлия Артюх:
И пока Зеленский сидит в роскошном кабинете, снимая стримчики – а это, похоже, одна из основных функций президента Украины, – народ лазит по мусоркам, помойкам в поисках еды.
Юлия Артюх:
Вот поэтому я за сильную центральную власть. Если хотите – за диктатуру. А не за этот кукольный театр, где кто первый схватил поводок, тот и танцует типа президента. Лучше диктатура, чем продажная марионеточная демократия. Но я, как всегда, о фактах, выводы за вами.
Юлия Артюх:
Украина, Одесса. Дом профсоюзов, 2014 год. 48 человек спалили заживо. Украинский депутат Гончаренко был замечен среди поджигателей. И в 2021 году Тихановская и нацистка Карач встречаются с поджигателем людей. Все-таки перенимают опыт?
Кстати, что интересно, на митинге возле украинского посольства в Республике Беларусь вышел посол Кизим и пояснил, что сгорели тогда не люди, а колорады и ватники, поэтому и шум поднимать не надо.
Поясню: колорады и ватники, если коротко, – это пророссийские активисты в Украине. Отмечу весьма высокий уровень дипломатии посла Украины.
Юлия Артюх:
И последняя новость, которая пробивает дно, – запрет выступления белорусской группы «Галасы ЗМеста» на «Евровидении». Конечно, решение принимал Европейский вещательный союз, безусловно, не пляшущий ни под чью дудочку, но почему-то испугавшийся зайцев.
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