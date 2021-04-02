«Очень важный и замечательный день». Как белорусские католики готовятся к Пасхе?

Новости Беларуси. Страстная пятница у католических верующих. Она посвящена великой скорби и печали, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это день, когда распяли Иисуса Христа. А уже завтра, 3 апреля, в католических храмах начнут освящать пасхальные блюда – крашеные яйца и куличи. Католические верующие отметят Воскресение Христово 4 апреля. Какие традиции соблюдают католики и как готовятся к празднику, узнала Ольга Власовец.

Ольга Власовец, корреспондент:

Пасха – один из самых древнейших и почитаемых католических праздников. Точной даты у нее нет. Рассчитывается она по специальному календарю и приходится на весну. Верующие к этому событию начинают готовиться заранее. Воскресению Христову предшествует строгий пост.

Светлана с дочерью уже в праздничных хлопотах: пекут пироги, домашний хлеб, красят яйца – главный символ Пасхи. Цвета добиваются благодаря луковой шелухе. Это старинный рецепт, который маме передала бабушка, а ей – ее прабабушка. Теперь она делится секретами с дочерью. Так традиции переходят из поколения в поколение.

Светлана Актанорович:

Рецепт я брала от бабушки, потом от мамы и вот сейчас передаю тоже своему поколению. Пасха для нашей семьи – очень важный и замечательный день. Мы, конечно, к нему готовимся заранее: печем пироги, окрашиваем яйца. Обычно мы всей семьей все это делаем. Мы с детства приучали детей.