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«Очень важный и замечательный день». Как белорусские католики готовятся к Пасхе?

02 апреля 2021 16:15
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Новости Беларуси. Страстная пятница у католических верующих. Она посвящена великой скорби и печали, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это день, когда распяли Иисуса Христа. А уже завтра, 3 апреля, в католических храмах начнут освящать пасхальные блюда – крашеные яйца и куличи. Католические верующие отметят Воскресение Христово 4 апреля.

Какие традиции соблюдают католики и как готовятся к празднику, узнала Ольга Власовец.

«Очень важный и замечательный день». Как белорусские католики готовятся к Пасхе?-1

Ольга Власовец, корреспондент:
Пасха – один из самых древнейших и почитаемых католических праздников. Точной даты у нее нет. Рассчитывается она по специальному календарю и приходится на весну. Верующие к этому событию начинают готовиться заранее. Воскресению Христову предшествует строгий пост.

«Очень важный и замечательный день». Как белорусские католики готовятся к Пасхе?-4

Светлана с дочерью уже в праздничных хлопотах: пекут пироги, домашний хлеб, красят яйца – главный символ Пасхи. Цвета добиваются благодаря луковой шелухе. Это старинный рецепт, который маме передала бабушка, а ей – ее прабабушка. Теперь она делится секретами с дочерью. Так традиции переходят из поколения в поколение.

«Очень важный и замечательный день». Как белорусские католики готовятся к Пасхе?-7

Светлана Актанорович:
Рецепт я брала от бабушки, потом от мамы и вот сейчас передаю тоже своему поколению. Пасха для нашей семьи – очень важный и замечательный день. Мы, конечно, к нему готовимся заранее: печем пироги, окрашиваем яйца. Обычно мы всей семьей все это делаем. Мы с детства приучали детей.

«Очень важный и замечательный день». Как белорусские католики готовятся к Пасхе?-10

Ведь для семьи Актанорович Пасха – это важный праздник. И в 2021 году она будет особенной. Дочь Инна живет в Турции и специально прилетела на Пасху в Беларусь. Два года она не была на родине. В этот раз семья наконец-то соберется полным составом.

Продолжение смотрите в видеоматериале.

# Католики Беларуси # общество # Ольга Власовец # Светлана Актанорович # Инна Актанорович # Владимир Тимошкин # Эдмунд Довгилович-Новицкий # Фотофакт

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