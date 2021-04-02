В Борисовском районе разработали уникальный тренажёр для спасателей МЧС. Посмотрите, как он выглядит

Новости Беларуси. В Борисовском районе разработали уникальный тренажер для спасателей – это дверной блок, где можно отработать технические возможности профессионального оборудования при входе в горящее помещение, что в будущем поможет сократить время ликвидации ЧС, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Вскоре модель будет запатентована. Сделали тренажер в Институте переподготовки и повышения квалификации Университета гражданской защиты МЧС Беларуси. Подробнее в материале Анастасии Кончиц.

Практическая наглядность – принцип обучения спасателей. Поэтому новый тренажер – отличная возможность отработать важные моменты. Модель максимально приближена к реалиям. Только одних замков сразу несколько видов.

Виталий Бабич, заместитель начальника филиала «Институт переподготовки и повышения квалификации» Университета гражданской защиты МЧС Беларуси:

Тренажер позволяет использовать различные виды инструментов, тренироваться и вырабатывать те навыки и компетенции, которые нужны спасателям-пожарным для выполнения своих функций. Использовали отдельные пружинные блоки, которые позволяют, скажем, регулировать усилия, которые применяют спасатели-пожарные, также этот тренажер позволяет использовать сменные двери.

Они легко снимаются с петель и заменяются. А значит, попыток у обучающихся бесконечное множество. Можно отработать механизм во всех тонкостях при любой чрезвычайной ситуации. В филиале отмечают: тренажер разрабатывался для спасателей, но для обучения его могут использовать и другие службы.

Анастастия Кончиц, корреспондент:

Тренажер полностью разборный, его можно перенести в любое место и установить перед любым твердым покрытием. Например, перед входом в здание или комнату. А для вскрытия двери можно использовать специальные инструменты. К примеру, бензорез.

Тренажер базируется на учебном полигоне. Здесь тренируются поисковые отряды управлять специализированным автомобилем с высокой проходимостью, есть дымовая камера и даже самолет. На таком тренажере занимаются стюардессы. Всего полигон насчитывает около 30 площадок. Ежегодно на нем проходят обучение около 5000 человек. Причем спасатели приезжают из разных стран. Поэтому идет постоянное развитие и совершенствование.

Валерий Рудольф, начальник филиала «Институт переподготовки и повышения квалификации» Университета гражданской защиты МЧС Беларуси:

У нас есть востребованность в обучении реагирования на авиационные инциденты, мы строим различного вида площадки, которые позволяют имитировать падение воздушного судна, загорание воздушного судна, эвакуацию людей из самолета, терпящего бедствие. Также активно развивается направление химии. Сегодня ведем строительство небольшого химзавода, который будет позволять имитировать различные аварии, связанные с опасными жидкостями, веществами.