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Митрополит Вениамин: «Доброе, хорошее не так легко входит в нашу жизнь, потому что требует трудов, усилий, забот»

02 апреля 2021 14:38
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Новости Беларуси. Воспитание духовности на основе православных традиций. Важную тему обсудили в Борисове, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Митрополит Вениамин: «Доброе, хорошее не так легко входит в нашу жизнь, потому что требует трудов, усилий, забот»-1

На встречу пригласили более 100 человек – руководство области, преподавателей и учащихся, а также представителей приходов Белорусской православной церкви. Благодаря такому составу с первых минут получился по-настоящему живой диалог.

Александр Турчин: мы должны попытаться достучаться до каждого, говоря о простых человеческих ценностях

Митрополит Вениамин: «Доброе, хорошее не так легко входит в нашу жизнь, потому что требует трудов, усилий, забот»-4

Обсуждали вопросы духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, подготовку преподавателей, интеграцию религии в информационные технологии. Особое внимание – формированию четкой гражданской позиции и правильных жизненных ориентиров.

Митрополит Вениамин: «Доброе, хорошее не так легко входит в нашу жизнь, потому что требует трудов, усилий, забот»-7

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Доброе, хорошее не так легко входит в нашу жизнь, потому что требует трудов, усилий, забот, переживания. Современному человеку иногда говорят: «Зачем? Не нужно. Наслаждайся жизнью и живи проще». Вот эти две составляющие жизни. Конечно, надо, чтобы победило – первое – через труд мы пришли к тому, чтобы духовная составляющая усилилась в обществе.

Митрополит Вениамин: «Доброе, хорошее не так легко входит в нашу жизнь, потому что требует трудов, усилий, забот»-10

На специальной выставке школы и колледжи знакомили с современными разработками и проектами в сфере духовно-нравственного воспитания. Это новые образовательные программы, игры и фильмы на религиозную тематику. Благодаря обмену опытом лучшие методики начнут внедрять в других учебных заведениях региона.

# Православные в Беларуси # общество # Александр Турчин # Митрополит Вениамин # Фотофакт

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