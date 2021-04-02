Митрополит Вениамин: «Доброе, хорошее не так легко входит в нашу жизнь, потому что требует трудов, усилий, забот»

На встречу пригласили более 100 человек – руководство области, преподавателей и учащихся, а также представителей приходов Белорусской православной церкви. Благодаря такому составу с первых минут получился по-настоящему живой диалог.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Доброе, хорошее не так легко входит в нашу жизнь, потому что требует трудов, усилий, забот, переживания. Современному человеку иногда говорят: «Зачем? Не нужно. Наслаждайся жизнью и живи проще». Вот эти две составляющие жизни. Конечно, надо, чтобы победило – первое – через труд мы пришли к тому, чтобы духовная составляющая усилилась в обществе.