Митрополит Вениамин: «Доброе, хорошее не так легко входит в нашу жизнь, потому что требует трудов, усилий, забот»

Новости Беларуси. Воспитание духовности на основе православных традиций. Важную тему обсудили в Борисове, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Воспитание духовности на основе православных традиций. Важную тему обсудили в Борисове, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
На встречу пригласили более 100 человек – руководство области, преподавателей и учащихся, а также представителей приходов Белорусской православной церкви. Благодаря такому составу с первых минут получился по-настоящему живой диалог.
Александр Турчин: мы должны попытаться достучаться до каждого, говоря о простых человеческих ценностях
Обсуждали вопросы духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, подготовку преподавателей, интеграцию религии в информационные технологии. Особое внимание – формированию четкой гражданской позиции и правильных жизненных ориентиров.
Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Доброе, хорошее не так легко входит в нашу жизнь, потому что требует трудов, усилий, забот, переживания. Современному человеку иногда говорят: «Зачем? Не нужно. Наслаждайся жизнью и живи проще». Вот эти две составляющие жизни. Конечно, надо, чтобы победило – первое – через труд мы пришли к тому, чтобы духовная составляющая усилилась в обществе.
На специальной выставке школы и колледжи знакомили с современными разработками и проектами в сфере духовно-нравственного воспитания. Это новые образовательные программы, игры и фильмы на религиозную тематику. Благодаря обмену опытом лучшие методики начнут внедрять в других учебных заведениях региона.