«Все ребята – герои с большой буквы». Преподаватели ЛГПУ рассказали, как отправляли своих учеников на войну

Людмила Гладкая, обозреватель газеты «СБ. Беларусь сегодня»:

Мы сейчас стоим на том месте, где с началом спецоперации собрались молодые ребята, в том числе студенты, ваши студенты.

Дмитрий Гусев, заведующий военной кафедрой ЛГПУ:

Ребята приходили и разного возраста, и разного настроя, что могу сказать за наших студентов? По первому зову все прибыли на место, в первый день все убыли. Сказать, что ребята были готовы к этому, – нет, к этому никто не был готов. Было страшно, это нормально, но все пришли, все поехали. За что большое уважение, я горжусь тем, что я работал с такими ребятами. Также приходили дети, у которых родители участвовали в СВО, уже были мобилизированы либо ранее служили. Несовершеннолетние, в 15 лет просились. И были картины, от которых просто слезы наворачивались на глаза, когда приходили люди больные, инвалиды и просились хоть чем-нибудь помочь на фронте. Это реальная картина, от которых мне, взрослому человеку, хотелось плакать. Людмила Гладкая:

Много ваших пацанов в университете пошли добровольцами? Дмитрий Гусев:

Более 100 человек, по-моему, порядка 120 человек. Разные курсы, разные специальности.

Юрий Щепилов, старший преподаватель военной кафедрой ЛГПУ:

Военная кафедра ушла в полном составе, имею в виду мальчиков. Людмила Гладкая:

Вы их называли мальчиками, почему? Юрий Щепилов:

Потому что все равно морально они еще не готовы быть воинами в этом плане. Поэтому все-таки они мальчики. Может быть, со временем, когда они осознают, что с ними произошло в этой жизни, вот тогда они могут превратиться уже в настоящих мужчин. Дмитрий Гусев:

Сердце болело до самого последнего момента, пока они не были указом президента мобилизованы. До самого последнего момента. Потому что я их воспринимаю как своих детей. У нас был один погибший парень. Два тяжело раненых. Людмила Гладкая:

Уходит пацан, возвращается, несколько наград у него на груди. Наверное, как педагогу приятно. Юрий Щепилов:

Это потом, дело не в наградах. Дело в их отношении к Родине, отношении к этой жизни. Что они именно восприняли этот зов, пришли и добровольно пошли.

Дмитрий Гусев:

Что говорит о том, что ребята являются действительно патриотами, после того как были демобилизованы, они вернулись и продолжили учебу, чтобы выпуститься. По сути, призыву на службу они уже не подлежат. Имеется в виду срочная служба. Ну, они решили добить и как-то строить карьеру. Юрий Щепилов:

Завершить, по крайней мере, начатое дело. Это уже характеризует как нормальных людей, сформированных, которые поставили цель, ее добиваются. Людмила Гладкая:

Вы давали какой-то совет? Дмитрий Гусев:

Я до последнего был уверен, что они не попадут на фронт. Сейчас да, сожалею, что многого не сказал, многого не сделал, что можно было бы успеть.