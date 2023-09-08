В Минске после реконструкции ввели в эксплуатацию подстанцию «Камвольный комбинат»

Она была построена в 1954 году. За счет модернизации подстанции ее суммарная трансформаторная мощность выросла до 50 мегаватт. Устаревшие аналоговые системы заменили на автоматизированные с использованием передовых цифровых технологий. Это позволило втрое сократить размеры площади под оборудование, существенно снизить трудовые затраты.

Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси:

Министерством энергетики совместно с «Белэнерго», энергоснабжающими организациями на системной основе осуществляется модернизация электросетевой инфраструктуры, в том числе подстанций различного класса напряжения, высоковольтных и распределительных электрических сетей. Все это работа, организованная с целью повышения надежности электроснабжения потребителей, повышения эффективности работы оборудования, конечно же, удовлетворения возрастающей потребности реального сектора экономики, населения в электрической энергии. Только по минской энергосистеме в будущем планируется модернизировать в течение пяти лет порядка 20 подстанций класса напряжения 35 кВ и выше.