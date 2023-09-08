Президент Экваториальной Гвинеи высоко оценил белорусское мороженое

До того как покинуть белорусскую землю, делегация во главе с Обианг Нгема посетила агрокомбинат «Дзержинский», где для представителей Экваториальной Гвинеи устроили дегустацию лучшей белорусской продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Кулешова, специалист по маркетингу ОАО «Кобринский маслодельно-сыродельный завод»:

Все очень просто, потому что оно сделано с любовью и на старых традициях. По рецептуре 1962 года у нас есть мороженое. Все сделано на натуральных компонентах, сливках, молоке. На совершенно качественном, самом лучшем брестском сырье.