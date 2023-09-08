Агрогородок Боровое готовится к «Дожинкам». Чем будут удивлять на фестивале?

Новости Беларуси. Хлеборобы области начинают отмечать «Дожинки». Каждый район определил свою столицу празднований. Например, в Дзержинском – фестиваль тружеников села принимает агрогородок Боровое, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Работы по преображению здесь велись давно. Какие подарки подготовили для жителей района – узнавала Алеся Иванова.

Работы по преображению населенного пункта в агрогородке Боровое велись все лето. К главному празднику хлеборобов готовились основательно: привели в порядок общественные территории, отремонтировали дороги, благоустроили социальные объекты. К наведению лоска в агрогородке присоединились буквально все: от коммунальщиков до местных жителей.

Игорь Кулаковский, председатель Боровского сельсовета:

В первую очередь хотелось бы отметить наш парк. Он приобрел новое лицо. Конечно, сюда хочется идти – детская игровая, произведен ремонт нашего мемориала, проложен асфальт, прорезинена дорога. Что касается жителей населенного пункта, многие заменили заборы, многие поремонтировали. Более 70 деревьев высажено, более 100 кустарников. Осталось только за ними ухаживать, чтобы действительно они принесли пользу и радовали нас.

Алеся Иванова, корреспондент:

В знак благодарности хлеборобам к районным «Дожинкам» в агрогородке установили несколько необычных инсталляций из снопов. Это замок и вот такая мельница. В ее основу легло порядка 20 рулонов. Мельница традиционно олицетворяет сбор урожая и плодородия, а замок – знак гостеприимства.