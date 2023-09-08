Перед отлётом президента Экваториальной Гвинеи главы государств успели пообщаться

Завершился официальный визит президента Экваториальной Гвинеи в Беларусь. В знак уважения Александр Лукашенко прибыл в Национальный аэропорт лично, чтобы проводить высокого гостя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидеры двух государств успели пообщаться до отлета. Александр Лукашенко поинтересовался, успел ли Обианг Нгема отдохнуть, ведь программа визита была насыщенной.

Теодоро Обианг Нгема Мбасого, президент Экваториальной Гвинеи:

Вчера я был вынужден отменить ряд послеобеденных мероприятий. К сожалению, не смог принять участие в ужине с вами.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я думаю, что это можно сделать и у вас на родине. Теодоро Обианг Нгема Мбасого:

Я согласен.