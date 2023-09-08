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Перед отлётом президента Экваториальной Гвинеи главы государств успели пообщаться

08 сентября 2023 13:32
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Завершился официальный визит президента Экваториальной Гвинеи в Беларусь. В знак уважения Александр Лукашенко прибыл в Национальный аэропорт лично, чтобы проводить высокого гостя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перед отлётом президента Экваториальной Гвинеи главы государств успели пообщаться-1

Лидеры двух государств успели пообщаться до отлета. Александр Лукашенко поинтересовался, успел ли Обианг Нгема отдохнуть, ведь программа визита была насыщенной.

Перед отлётом президента Экваториальной Гвинеи главы государств успели пообщаться-4

Теодоро Обианг Нгема Мбасого, президент Экваториальной Гвинеи:
Вчера я был вынужден отменить ряд послеобеденных мероприятий. К сожалению, не смог принять участие в ужине с вами.

Перед отлётом президента Экваториальной Гвинеи главы государств успели пообщаться-7

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
Я думаю, что это можно сделать и у вас на родине.

Теодоро Обианг Нгема Мбасого:
Я согласен.

Перед отлётом президента Экваториальной Гвинеи главы государств успели пообщаться-10

Как отметил лидер Экваториальной Гвинеи, в кротчайшие сроки будет сформирована и направлена делегация, чтобы поддерживать то тепло, которое установилось между нашими странами. Отметим, Обианг Нгема впервые посетил нашу страну, этот визит закрепил проделанную ранее работу по развитию партнерских отношений. Как отметил белорусский лидер, народы Африки для нас не чужие, мы всецело поддерживаем их стремление к подлинной независимости и готовы вместе продвигать идеи многополярного мира на международных площадках.

# Международное сотрудничество # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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