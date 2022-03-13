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«Настоящий руководитель может всё». Александр Дорохович посетил соревнования в «Солнечной долине»

13 марта 2022 08:29
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Новости Беларуси. Воскресный день 13 марта руководство Минска и столичных предприятий решило провести на лыжне. Соревнования прямо сейчас проходят в горнолыжном центре «Солнечная долина», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Настоящий руководитель может всё». Александр Дорохович посетил соревнования в «Солнечной долине»-1

Александр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома:  
Мы традиционно (уже второй год подряд) проводим гонку среди руководителей. Имеют право участвовать только руководители. И вот мы увидим, насколько готовы они к труду и обороне, насколько готовы они выполнять поставленные задачи. Ведь настоящий руководитель может все. Поэтому мы проводим такие мероприятия, чтобы объединять, сплачивать коллективы и, конечно, чтобы наши руководители были здоровыми, сильными духом.  

В Минске в «Солнечной долине» проходят лыжные состязания среди руководителей (здесь подробности).  

# Спортивные соревнования # общество # Арина Верховская # Александр Дорохович # Фотофакт

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