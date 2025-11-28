«Язык дипломатии – дело тонкое». Психолог объяснила, почему важна деликатность в международной коммуникации

Алена Дзиодзина, психолог: 27 ноября Александр Лукашенко принял участие в саммите ОДКБ в Бишкеке. Ключевой обсуждаемой темой стал вопрос коллективного обеспечения безопасности по периметру. Если переходить на конкретику, то на сегодняшний день одним из существенных факторов мирного взаимодействия между странами является не только устрашающий военный потенциал, сильная экономика или развитые технологии, но и слово. В рамках мероприятия Александр Лукашенко призвал к аккуратности в обсуждении актуальных вопросов. Как именно этот аспект связан с обеспечением безопасности и почему Президент ставит акцент на слове? Международные отношения – дело тонкое. В то время, как язык дипломатии – еще тоньше. Ведь несмотря на то, что человек порой вроде и знает, как вести себя правильно, однако на практике его личный навык коммуникации остается на низком уровне.

Алена Дзиодзина:

Расхождение между ценностными ориентациями и демонстрацией знания с поведением можно объяснить как обычной коммуникативной некомпетентностью, так и теми чертами личности, что человек скрывает. К примеру, в обществе есть тенденции к осуждению агрессивности и злорадства, поэтому явно демонстрировать эти качества он не будет. Но индикаторы склонности позлорадствовать будут заметны. Со словами таких людей нужно быть осторожным с учетом того, что, оказавшись в центре конфликтных событий, сторонние наблюдатели нередко могут выступить в качестве саботажников. Иногда осознанно, иногда по неосторожности из-за нехватки простой человеческой эмпатии к ситуации. Но какой бы мотив ни стоял за сказанным комментарием, нужно понимать, что порой он может иметь влияние на развитие и исход конфликта. Нередко как раз таки наблюдатели могут вольно-невольно, но обострить ситуацию. Потому, комментируя напряженную ситуацию между странами, необходимо внимательно отнестись к оценкам.

«Отслеживая заявления журналистов и экспертов (российских и белорусских), они часто говорят, что американцы учли требования России, а Украины требования не учитываются, так говорят европейцы… Должен сказать: американцы встречались с Путиным на Аляске, сколько раз встречались с украинцами… Думаете, они просто чай попили?!», – возразил белорусский Президент, обращая еще раз внимание на то, что конфликт в Украине хоть и имеет множество наблюдателей, однако этих знаний еще недостаточно для точной и объективной оценки. В то время как массовый саботаж одной из сторон с якобы более слабой позицией имеет неблаготворный потенциал влияния и на сам переговорный процесс из-за чьих-то, к примеру, задетых амбиций.

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