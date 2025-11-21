«Эффект новизны неизбежен». Психолог объяснила, как происходит профессиональное становление

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Принимая кадровые решения, Александр Лукашенко напомнил о добросовестном отношении назначенцев к своему делу. «Если чего-то не получается в какой-то период времени, займитесь качеством», – подчеркнул Президент. Вполне нормально, что заступая на новую должность, человек может чувствовать себя немного растерянным и нужно еще какое-то время для адаптации. Со временем ситуаций, способных застать врасплох становится меньше, но эффект новизны в процессе профессионального становления неизбежен. Даже в том случае, если место работы уже привычно и за плечами есть опыт. Это в первую очередь связано с тем, что окружающий мир непрерывно пребывает в динамике, продолжая нарезать новые задачи для своих современников. Изменение прежних условий требует новых подходов, топтаться на одном месте тут неприемлемо.
«Пришел с желтыми конспектами на лекцию преподаватель, надо его отправить на другую работу. Лучше на другую работу, чем он будет гробить эти молодые судьбы», – привел Александр Лукашенко отрицательный пример профессиональной стагнации. Ведь желтые листы в конспектах преподавателя в первую очередь говорят о том, что человек может и добросовестно подошел к подготовке лекций, однако за все то время, что он работает в преподавании, наполнение занятий так и осталось прежним. В то время как динамичный мир вносил новшества в большинство профессий. Новые условия приводили к новым задачам, а новые задачи – к новым подходам. Если специалист продолжает упорно игнорировать прогрессируюшую динамику в рамках своей профессии, то со временем набор его прежних знаний и навыков либо вовсе устаревает, либо становится недостаточным.
Алена Дзиодзина:
Напомню, профессиональное становление – это всегда динамика. Обучение студентов, как и развитие профессиональных дисциплин, неизбежно требуют роста, пополнения знаний и повышения квалификации, каким бы гениальным специалист изначально ни был.
При рассмотрении кадровых вопросов Президент так же вернулся к теме повышения статуса современных ученых, когда профессиональные достижения измеряются в первую очередь не деньгами, а результатами. Хороший доход становится следствием за работу. Именно в такой последовательности наука имеет смысл. В противном случае – процесс развития остановится, пока динамичное время бежит вперед.
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