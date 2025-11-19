Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Затевая какой-либо новый проект, нужно сперва оценить перспективы и риски. И только потом начинать действовать. Ведь если программа действий требует крупных вложений, то слепые и необдуманные решения могут привести к абсолютно бессмысленной трате денег. «Мы всегда должны помнить, а есть ли у нас на это деньги для того, чтобы эти мероприятия осуществить», – подчеркнул Александр Лукашенко, говоря о необходимости эффективно планировать программу развития Припятского Полесья. Но что значит в данном случае – исходить от земли? Это значит – идти от реальности, когда оценка своих возможностей адекватна.
На сегодняшний день бюджет страны – это возможности, но при условии, что мы инвестируем правильно и по разуму. Конструктивный подход к программам развития в перспективе способен умножать прибыть. А как именно связана прибыль с качеством жизни или открытием дополнительных векторов развития – вопрос риторический. Конструктивные действия – перспективы.
«Все должно быть точно просчитано, выверено и главное – в перспективе приносить экономическую отдачу. Особенно когда речь идет о бюджетных средствах. Лишних денег в стране нет», – подчеркнул Президент, говоря о программе развития Припятского Полесья. На самом деле порядок конкретных действий предполагает не так уж и много шагов: сформулировать цель, исходя из своих возможностей. Затем важно разделить эту цель на задачи, распределить силы и начинать действовать. При условии адекватной оценки собственных сил, шанс на успех возрастает.
Алена Дзиодзина:
В то время как потеря связи с реальностью неизбежно ведет к потерям: иногда финансовым, иногда человеческим. К примеру, Литва затеяла блокировку наземных границ с Беларусью, упустив из внимания то, нарушая логистику транспорта, наиболее крупный урон понесет сама. Подобный порядок действий привел к миллиардным убыткам со стороны Литвы. В то время как в бюджете страны едва ли были лишние деньги. Возможность переориентации транзитных путей через Польшу никто не учел. Мероприятия государственной важности стоят денег, но относиться к бюджету страны стоит бережно, небезразмерный бюджет. В то время как динамика жизни нашего времени требует денег. И направлять вложения всегда во что и куда.
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