Психолог Алёна Дзиодзина проанализировала рабочую поездку Президента в Мозырь

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Общеизвестный факт, что большие дела начинаются с малого. И когда появляется правило – это значит, что были к тому предпосылки. Законы, распорядки и предписания нередко имеют свою предысторию, когда возникал прецедент и опыт показывал – нужно сформулировать правило, чтобы минимизировать фактор ошибки. По аналогии.

Однако нередко человек склонен воспринимать появление нового указания в качестве лишней попытки «ущемить» его личность. Несмотря на то, что изначально нововведение было внесено из самых благих побуждений. Вспомним недавний визит Президента в Мозырь. Во время той же рабочей командировки Александром Лукашенко было предложено использовать новый подход к обеспечению предприятий дорогостоящей техникой. Идея заключалась в том, чтобы эксплуатация сельхозтехники была закреплена за фамилией: специалисту дается комбайн, однако на тех условиях, что заключается договор, согласно которому он лично несет ответственность за сохранность машины.

Почему в данном случае предлагаются эти условия в обеспечении техникой? Едва ли можно поспорить с тем, что для управления сложным техническим оборудованием нужны специалисты. И сельхозтехника дольше прослужит, оказавшись в руках специалиста.