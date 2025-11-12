Психолог Алёна Дзиодзина проанализировала рабочую поездку Президента в Мозырь

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Общеизвестный факт, что большие дела начинаются с малого. И когда появляется правило – это значит, что были к тому предпосылки. Законы, распорядки и предписания нередко имеют свою предысторию, когда возникал прецедент и опыт показывал – нужно сформулировать правило, чтобы минимизировать фактор ошибки. По аналогии.
Однако нередко человек склонен воспринимать появление нового указания в качестве лишней попытки «ущемить» его личность. Несмотря на то, что изначально нововведение было внесено из самых благих побуждений. Вспомним недавний визит Президента в Мозырь. Во время той же рабочей командировки Александром Лукашенко было предложено использовать новый подход к обеспечению предприятий дорогостоящей техникой. Идея заключалась в том, чтобы эксплуатация сельхозтехники была закреплена за фамилией: специалисту дается комбайн, однако на тех условиях, что заключается договор, согласно которому он лично несет ответственность за сохранность машины.
Почему в данном случае предлагаются эти условия в обеспечении техникой? Едва ли можно поспорить с тем, что для управления сложным техническим оборудованием нужны специалисты. И сельхозтехника дольше прослужит, оказавшись в руках специалиста.
«Нужны люди – грамотные, квалифицированные. Поэтому сказано всем руководителям: с «Гомсельмаша» ни одного комбайна не получите, пока не будет конкретный человек, который будет на нем работать», - подчеркнул Александр Лукашенко условия выдачи техники на сельхозпредприятиях.
Алена Дзиодзина:
Ведь когда трактор, комбайн или другое техническое оборудование закреплено за конкретным сотрудником, то закономерным образом повышается бережность в обращении с инструментом своей работы. Человек становится более аккуратен, когда знает, что персонально несет ответственность за сохранность.
Не пытаясь обидеть кого-то конкретного, все же стоит отметить склонность людей относиться к чужому с небрежностью, когда, например, «не свое – не жалко». Увы, но это ведет к тому, что теряется бережность в обращении с тем, что при других условиях могло бы исправно и долго служить предприятию. Сельхозтехника стоит дорого. И несмотря на то, что в Беларуси стремятся поддерживать АПК, это не исключает тот факт, что снабжение предприятий необходимой дорогой техникой стоит денег. Потому аккуратно относиться к тому, что принадлежит своему государству, как к своему домашнему – это как раз таки зрелый подход к эксплуатации техники и своим задачам в профессии.