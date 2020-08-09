Новости Беларуси. Явка избирателей на президентских выборах на 10.00 составила 45,33%.

По информации БЕЛТА, об этом журналистам сообщила председатель ЦИК Лидия Ермошина.

В Брестской области на избирательные участки пришли 40,49% избирателей от общего числа включенных в списки по региону, в Витебской – 45,28%, Гомельской – 57,82%, Гродненской – 42,47%.

В Минской области проголосовали 43,79% избирателей, Могилевской - 53,87%, Минске – 36,08%.