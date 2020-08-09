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Явка избирателей на президентских выборах на 10:00 составила 45,33%

09 августа 2020 08:25
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Новости Беларуси. Явка избирателей на президентских выборах на 10.00 составила 45,33%.    

По информации БЕЛТА, об этом журналистам сообщила председатель ЦИК Лидия Ермошина.    

В Брестской области на избирательные участки пришли 40,49% избирателей от общего числа включенных в списки по региону, в Витебской – 45,28%, Гомельской – 57,82%, Гродненской – 42,47%.    

В Минской области проголосовали 43,79% избирателей, Могилевской - 53,87%, Минске – 36,08%.    

Международные наблюдатели: «Эксцессов мы не встретили» (читать далее).    

# Выборы в Беларуси # общество # Андрей Дмитриев # Анна Канопацкая # Александр Лукашенко # Светлана Тихановская # Сергей Черечень

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