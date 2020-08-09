Заместитель председателя Центризбиркома Узбекистана: «Я считаю, главное – это обеспечение реализации конституционных прав»

Новости Беларуси. Центризбирком Беларуси аккредитовал более 240 международных наблюдателей за выборами Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это парламентарии, члены ЦИК, аккредитованные дипломаты. Работают они по всей стране. Оценил ход голосования и в целом избирательную кампанию в Беларуси наш гость – Махмуд Истамов, заместитель председателя Центризбиркома Узбекистана. Илона Волынец, СТВ:

Президентская кампания в Беларуси проходит не в простых условиях. Пандемия коронавируса изменила жизнь на планете и закрыла границы. Но вы сейчас в Минске, вы приехали к нам. Почему вы решились?

Махмуд Истамов, заместитель председателя Центризбиркома Узбекистана:

Да, действительно, эта избирательная кампания особая, это связано, конечно, с пандемией коронавируса. Но, тем не менее, когда мы получили приглашение от Исполкома СНГ, который перенаправил приглашение Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь – даже не было капли сомнения, что мы можем не приехать, потому что нас, Центризбирком Узбекистана и Центризбирком Беларуси, связывают очень тесные связи, долгие связи. Мы встречаемся на различных площадках в течение года, обмениваемся опытом. Поэтому как друзья, как коллеги, мы приехали поддержать своих коллег из Беларуси и провести своё объективное наблюдение, дать свои рекомендации и пожелания нашим белорусским коллегам. Центризбирком Беларуси принял ряд правильных мер, чтобы провести эти выборы на высоком организационном уровне, в том числе в условиях пандемии Илона Волынец:

Вы уже были на многих избирательных участках. Поделитесь первыми своими впечатлениями.

Махмуд Истамов:

В первую очередь, я могу констатировать факт, что выборы проходят в спокойной атмосфере. Центральная избирательная комиссия Беларуси, думаю, приняла ряд очень правильных мер, чтобы провести эти выборы на высоком организационном уровне, в том числе в условиях пандемии. И те решения, которые она приняла, связаны, в том числе, скажем, с подготовкой избирательных участков – они были своевременными и правильными. Мы отмечаем, что все избирательные участки, которые мы посетили, они соответствовали тем нормам, которых требует законодательство Республики Беларусь. Созданы все условия для избирателей, имеются информационные плакаты о кандидатах. Для лиц с инвалидностью созданы необходимые условия: имеются пандусы, кабинки, лупы для незрячих и вот эти вот трафареты, которые используются в избирательной практике. Для нас созданы все условия, чтобы мы проводили свои наблюдения открыто. Мы можем сказать, что выборы проходят открыто, прозрачно и люди идут голосовать – голосовать за судьбу своей страны, за будущее своих детей. О выборах в Узбекистане: «Люди пользуются правом досрочного голосования» Илона Волынец:

А если сравнить избирательную кампанию в Беларуси и в вашей стране: как это обычно происходит? Атмосфера – она схожа или нет? У нас обычно это праздник, люди идут с хорошим настроением, широко представлена выездная торговля, это могут быть выступления артистов. Как это у вас происходит?