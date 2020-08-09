Заместитель председателя Центризбиркома Узбекистана: «Я считаю, главное – это обеспечение реализации конституционных прав»
Новости Беларуси. Центризбирком Беларуси аккредитовал более 240 международных наблюдателей за выборами Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это парламентарии, члены ЦИК, аккредитованные дипломаты. Работают они по всей стране. Оценил ход голосования и в целом избирательную кампанию в Беларуси наш гость – Махмуд Истамов, заместитель председателя Центризбиркома Узбекистана.
Илона Волынец, СТВ:
Президентская кампания в Беларуси проходит не в простых условиях. Пандемия коронавируса изменила жизнь на планете и закрыла границы. Но вы сейчас в Минске, вы приехали к нам. Почему вы решились?
Махмуд Истамов, заместитель председателя Центризбиркома Узбекистана:
Да, действительно, эта избирательная кампания особая, это связано, конечно, с пандемией коронавируса. Но, тем не менее, когда мы получили приглашение от Исполкома СНГ, который перенаправил приглашение Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь – даже не было капли сомнения, что мы можем не приехать, потому что нас, Центризбирком Узбекистана и Центризбирком Беларуси, связывают очень тесные связи, долгие связи. Мы встречаемся на различных площадках в течение года, обмениваемся опытом. Поэтому как друзья, как коллеги, мы приехали поддержать своих коллег из Беларуси и провести своё объективное наблюдение, дать свои рекомендации и пожелания нашим белорусским коллегам.
Центризбирком Беларуси принял ряд правильных мер, чтобы провести эти выборы на высоком организационном уровне, в том числе в условиях пандемии
Илона Волынец:
Вы уже были на многих избирательных участках. Поделитесь первыми своими впечатлениями.
Махмуд Истамов:
В первую очередь, я могу констатировать факт, что выборы проходят в спокойной атмосфере. Центральная избирательная комиссия Беларуси, думаю, приняла ряд очень правильных мер, чтобы провести эти выборы на высоком организационном уровне, в том числе в условиях пандемии. И те решения, которые она приняла, связаны, в том числе, скажем, с подготовкой избирательных участков – они были своевременными и правильными. Мы отмечаем, что все избирательные участки, которые мы посетили, они соответствовали тем нормам, которых требует законодательство Республики Беларусь. Созданы все условия для избирателей, имеются информационные плакаты о кандидатах. Для лиц с инвалидностью созданы необходимые условия: имеются пандусы, кабинки, лупы для незрячих и вот эти вот трафареты, которые используются в избирательной практике. Для нас созданы все условия, чтобы мы проводили свои наблюдения открыто. Мы можем сказать, что выборы проходят открыто, прозрачно и люди идут голосовать – голосовать за судьбу своей страны, за будущее своих детей.
О выборах в Узбекистане: «Люди пользуются правом досрочного голосования»
Илона Волынец:
А если сравнить избирательную кампанию в Беларуси и в вашей стране: как это обычно происходит? Атмосфера – она схожа или нет? У нас обычно это праздник, люди идут с хорошим настроением, широко представлена выездная торговля, это могут быть выступления артистов. Как это у вас происходит?
Махмуд Истамов:
Отмечается высокая явка, потому что люди проявляют свою высокую гражданскую позицию, активность. В том числе, знаю, что во время этого в Беларуси, традиционно, люди пользуются правом досрочного голосования, что, мне кажется, это тоже правильно, потому что Центральная избирательная комиссия должна создать все условия для того, чтобы гражданам было удобно голосовать. И, конечно, праздничное настроение – я думаю, это всегда позитив, чтобы люди пришли, проголосовали, научили детей, которые сегодня не имеют права голоса, но завтра они как полноправные граждане будут избирать парламент, Президента, что это всеобщая такая обязанность.
«Главное – это обеспечение реализации конституционных прав»
Илона Волынец:
Белорусы активно голосовали досрочно, хотя некоторые это критикуют. Как вы считаете?
Махмуд Истамов:
Критика, да, отдельные международные организации, конечно, критикуют. Но я скажу, что те же самые международные организации, они отмечают в качестве позитива, когда досрочное голосование проходит, скажем, в других странах – в Финляндии, например. Поэтому, я считаю, что Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов приняла правильное решение. Главная задача Центризбиркома – это создать условия для своих граждан, чтобы они реализовали своё конституционное право по формированию института власти, по управлению делами государства и общества. Если человеку удобно, избирателю удобно – он, конечно, может прийти проголосовать, если в день выборов, в день голосования у него не будет возможности голосовать. Поэтому, я считаю, главное – это обеспечение реализации конституционных прав. И неважно – это досрочно или в день выборов.