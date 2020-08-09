Международные наблюдатели: «Эксцессов мы не встретили»

Новости Беларуси. За ходом голосования в Беларуси следят многочисленные наблюдатели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего на данный момент аккредитовано 248 иностранных специалистов и около 50 тысяч национальных представителей. За тем, как идет избирательная кампания, наблюдатели следят с самого начала, международные эксперты работают и в регионах.

Так, накануне представители миссии от Межпарламентской Ассамблеи СНГ заявили о том, что во время досрочного голосования они нарушений не зафиксировали. Всего по линии Содружества к настоящему времени аккредитованы 175 человек. «Готовность 100-процентная, настроение хорошее». В Беларуси открылись участки для голосования 9 августа, в основной день голосования, наблюдатели находятся на избирательных участках с момента открытия, будут посещать их в течение дня.

Арзу Насиб Нагиев, наблюдатель от МПА СНГ:

Мы довольны, то, что мы видели, народ может свою волю излагать. Т.е. эксцессов мы не встретили. Мы думаем, что все идет по программе, и никаких нарушений мы не наблюдали.

Екатерина Петрашкевич, наблюдатель от БРСМ:

В целом процесс на участках для голосования, конечно, организован в соответствии с Избирательным кодексом. Ребята, которые сегодня работают наблюдателями на избирательных участках, отмечают, что процесс организован в соответствии с требованием законодательства страны.