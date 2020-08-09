«Рекорд мы немножко превзошли». Вадим Ипатов о том, сколько белорусов проголосовали досрочно

Новости Беларуси. К данным о ходе голосования на выборах Президента. По последним данным более 40 % избирателей уже сделали свой выбор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. К данным о ходе голосования на выборах Президента. По последним данным более 40 % избирателей уже сделали свой выбор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Юлия Бешанова, корреспондент:
ЦИК на сутки превратился в настоящий «мозговой центр» выборов. Сюда стекается информация со всех уголков страны, с каждого избирательного участка. Информация оперативно обрабатывается, сотрудники ЦИКа будут делиться свежими данными с нами. Уже сейчас рядом со мной Вадим Ипатов – заместитель председателя Центризбиркома.
Как голосовали белорусы досрочно? В прошлый раз это было 36,5 % и тогда говорили, что это абсолютный рекорд.
Вадим Ипатов, заместитель председателя Центризбиркома Беларуси:
Рекорд мы немножко превзошли. Более 44 % проголосовавших на досрочном голосовании. С чем это можно связать? Я думаю, с двумя факторами.
У нас впервые выборы в летний период. Сегодня 9 августа – это последний завершающий месяц лета, и люди думают, как отдохнуть, воспользоваться этими солнечными деньками, пошли проголосовать чуть раньше. Это первое.
Второе – пандемия. Санитарно-эпидемиологическая обстановка, которая сложилась, более или менее благоприятная сейчас. Но в то же время люди учитывают, они организованы, и для того, чтобы не создавать очереди, не создавать скопления людей на участках, я думаю, поэтому они пошли проголосовали досрочно.