«Рекорд мы немножко превзошли». Вадим Ипатов о том, сколько белорусов проголосовали досрочно

Новости Беларуси. К данным о ходе голосования на выборах Президента. По последним данным более 40 % избирателей уже сделали свой выбор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Бешанова, корреспондент:

ЦИК на сутки превратился в настоящий «мозговой центр» выборов. Сюда стекается информация со всех уголков страны, с каждого избирательного участка. Информация оперативно обрабатывается, сотрудники ЦИКа будут делиться свежими данными с нами. Уже сейчас рядом со мной Вадим Ипатов – заместитель председателя Центризбиркома. Как голосовали белорусы досрочно? В прошлый раз это было 36,5 % и тогда говорили, что это абсолютный рекорд.





Вадим Ипатов, заместитель председателя Центризбиркома Беларуси:

Рекорд мы немножко превзошли. Более 44 % проголосовавших на досрочном голосовании. С чем это можно связать? Я думаю, с двумя факторами.