«Я сделал свой выбор за мирную страну, в которой комфортно жить и почётно служить». Как голосуют витебские десантники?

Новости Беларуси. Первые в жизни выборы. Один из самых молодых участков страны, где средний возраст избирателей – чуть более 20-ти лет. Речь об избирательном участке, расположенном в 103-й витебской отдельной воздушно-десантной бригаде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И еще он – самый мужской, ведь среди голосующих – ни одной девушки: свой выбор делают в воинской части исключительно солдаты. А вот контрактники, прапорщики и офицеры могут отдать свой голос только по месту прописки.

Евгений Козлов, военнослужащий 103-й витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады:

Я с детства всегда мечтал служить в воздушно-десантных войсках. И мне предоставился такой выбор, что я попал в 103-ю воздушно-десантную бригаду. Также здесь служил мой старший брат, я им всегда гордился. И сегодня я сделал свой выбор за мирную страну, в которой комфортно жить и почетно служить.

Александр Башкирёв, военнослужащий 103-й витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады:

Я служу уже 15 месяцев в прославленной 103-й бригаде, связан непосредственно с техникой, потому что сам на ней езжу. Это мои воинские обязанности. Еще 20 лет назад служили наши отцы, родственники, такой техники не было, никто даже не мог подумать, что такая техника появится в нашем вооружении.