«Яростное созидание». Будет ли «Белая Русь» критиковать работу чиновников, если они вступили в партию?
Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Олег Романов, председатель Белорусской партии «Белая Русь», член Совета Республики Национального собрания Беларуси, и Александр Осенко, член Высшего политического совета Белорусской партии «Белая Русь», генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение».
Юлия Бешанова, ведущая:
И позиционирует «Белая Русь» себя как партия главы государства, но партия всегда несет в себе возможность покритиковать. Как это будет работать, если вы видите, что чиновник, какая-то сфера работает не так, как нужно. Но в то же время большинство – это будут ваши выдвиженцы.
Олег Романов, председатель Белорусской партии «Белая Русь», члена Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Я думаю, что не совсем так. Дело в том, что если мы говорим об исполнительной власти, то мы совершенно не стремимся к тому, чтобы вся исполнительная власть, ее вертикаль, была членами «Белой Руси».
Юлия Бешанова:
То есть не будет поголовного…
Олег Романов:
Это не правящая партия, это не партия власти, поэтому мы не говорим о том, что мы всем своим составом входим во все ветви власти нашей страны.
Юлия Бешанова:
Очень важно пояснять, потому что именно об этом сейчас говорят.
Олег Романов:
А если даже какой-то чиновник будет членом партии, тем лучше. Тогда он может быть подвержен партийной критике, в этом смысле влияние на него может быть не только по, скажем так, государственной линии, но и по партийной. В этом смысле мы исходим не из лиц, кто там, на какой должности находится, мы исходим из тех задач, которые должна решать партия, и смотрим на то, как они решаются, в какой мере выполняются эти задачи.
Александр Осенко, член Высшего политического совета Белорусской партии «Белая Русь», генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Не критика ради критики, а критика по делу. И если они будут стоять как члены нашей партии, то на самом деле можем это решить внутрипартийно. Поэтому мы и говорим, что партия идет не на разрушение, а на созидание. Как сказал наш коллега Григорий Азаренок, который тоже является членом Высшего политического совета, яростное созидание.
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