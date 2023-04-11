«Яростное созидание». Будет ли «Белая Русь» критиковать работу чиновников, если они вступили в партию?

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Олег Романов, председатель Белорусской партии «Белая Русь», член Совета Республики Национального собрания Беларуси, и Александр Осенко, член Высшего политического совета Белорусской партии «Белая Русь», генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение». Юлия Бешанова, ведущая:

И позиционирует «Белая Русь» себя как партия главы государства, но партия всегда несет в себе возможность покритиковать. Как это будет работать, если вы видите, что чиновник, какая-то сфера работает не так, как нужно. Но в то же время большинство – это будут ваши выдвиженцы.

Олег Романов, председатель Белорусской партии «Белая Русь», члена Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Я думаю, что не совсем так. Дело в том, что если мы говорим об исполнительной власти, то мы совершенно не стремимся к тому, чтобы вся исполнительная власть, ее вертикаль, была членами «Белой Руси». Юлия Бешанова:

То есть не будет поголовного…