В политическую жизнь через соцсети? Вот как партия «Белая Русь» будет вовлекать в свои ряды молодёжь

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Олег Романов, председатель Белорусской партии «Белая Русь», член Совета Республики Национального собрания Беларуси, и Александр Осенко, член Высшего политического совета Белорусской партии «Белая Русь», генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение». Александр Осенко о задачах «Белой Руси»: «Мы опора нашего Президента в достижении тех целей, какие он формирует». Подробности здесь. Юлия Бешанова, ведущая:

Какая будет у «Белой Руси» медиастратегия? Ведь сейчас очень важно, когда любая политическая сила активно присутствует в информационном пространстве. То есть отсидеться и отмолчаться не получится. Как будет выстроена эта медиастратегия?

Александр Осенко, член Высшего политического совета Белорусской партии «Белая Русь», генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Медиастратегия абсолютно проста: чтобы люди о нас знали. Присутствие как и в классических СМИ, так и в цифровой среде, что уже и происходит. Юлия Бешанова:

Сейчас же важно и до молодежи достучаться. 2020 год показал, что где-то мы не услышали. Александр Осенко:

Молодежь – это цифровая среда. Это реализовывалось в рамках общественного объединения «Белая Русь» довольно успешно последние полгода. Я так понимаю, преемственность сохранится в отношении пиара. Понятно, что молодежь будет вовлечена во все эти процессы, потому что только молодежь демонстрирует участие в выполнении программных мероприятий нашей партии. Это будет своеобразным носителем той информации, о которой мы будем распространяться.

Олег Романов, председатель Белорусской партии «Белая Русь», член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Хочу добавить и поддержать, что мы сейчас разрабатываем сайт политической партии. Очень надеюсь на то, что он будет яркий, интересный, с хорошим контентом. Кроме того, мы формируем площадки во всех цифровых средах, соцсетях, мессенджерах. Это будет той системой визуала и смыслов, через которые мы будем доносить наши активности, нашу деятельность до общества. Кроме того, уже в цифровой среде общественного объединения «Белая Русь» мы создали такую децентрализованную систему чатов по районам, областям с тем, чтобы в случае необходимости доводить информацию в режиме реального времени до десятков тысяч наших членов, если потребуется быстро мобилизовать людей, быстро довести значимую информацию. Через информирование и быстрое управление этими процессами мы и будем реализовывать нашу медиастратегию. Юлия Бешанова:

Как привлечь молодежь? Тот самый социальный лифт, о котором вы говорили. Это плюс, безусловно. Но как еще привлечь молодежь в партию? Ведь понятно, что придет на предприятие, будут вестись диалоги, будут рассказывать о новой партии. Как привлечь, чтобы шли? Не хочется, чтобы это было для галочки. Много участников, но которые не имеют реальной силы.