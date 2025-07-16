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ДТП в Берёзовском районе – в результате столкновения 15 пассажиров автобуса госпитализированы

16 июля 2025 06:17
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ДТП в Березовском районе. В результате столкновения на автодороге Брест-Минск-граница Российской Федерации 15 пассажиров автобуса госпитализированы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

По указанию министра внутренних дел на место выбыло руководство ГАИ главного управления МВД и управления внутренних дел Брестского облисполкома. 

ДТП в Берёзовском районе – в результате столкновения 15 пассажиров автобуса госпитализированы-2

Сергей Павленя, начальник управления ГАИ УВД Брестского облисполкома:
По предварительной информации, 56-летний водитель автобуса ПАЗ при развороте с крайней правой полосы не убедился в безопасности и совершил столкновение с попутным микроавтобусом «Форд» под управлением 40-летнего водителя. На месте ДТП продолжает работать следственная оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Госавтоинспекция еще раз настоятельно рекомендует водителям быть предельно внимательными и осторожными при участии в дорожном движении. Заранее прогнозировать дорожную обстановку. 

В Республиканском центре медреагирования Минздрава сообщили, что пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, проводятся диагностические и лечебные мероприятия. При необходимости на подмогу коллегам готовы выехать специалисты республиканского уровня. 

# ДТП

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