ДТП в Берёзовском районе – в результате столкновения 15 пассажиров автобуса госпитализированы

По указанию министра внутренних дел на место выбыло руководство ГАИ главного управления МВД и управления внутренних дел Брестского облисполкома.

ДТП в Березовском районе. В результате столкновения на автодороге Брест-Минск-граница Российской Федерации 15 пассажиров автобуса госпитализированы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

Сергей Павленя, начальник управления ГАИ УВД Брестского облисполкома:

По предварительной информации, 56-летний водитель автобуса ПАЗ при развороте с крайней правой полосы не убедился в безопасности и совершил столкновение с попутным микроавтобусом «Форд» под управлением 40-летнего водителя. На месте ДТП продолжает работать следственная оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Госавтоинспекция еще раз настоятельно рекомендует водителям быть предельно внимательными и осторожными при участии в дорожном движении. Заранее прогнозировать дорожную обстановку.

В Республиканском центре медреагирования Минздрава сообщили, что пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, проводятся диагностические и лечебные мероприятия. При необходимости на подмогу коллегам готовы выехать специалисты республиканского уровня.