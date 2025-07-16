В Эстонии заполняемость отелей упала на 30%

Местные предприниматели сравнивают нынешнюю ситуацию с периодом пандемии. Показательный пример: парк водных сноубордов принял за весь июнь столько же посетителей, сколько за один день в прошлом сезоне. Тем временем обеспеченные эстонцы заявляют, что отдых в теплых странах обходится намного дешевле, чем путешествие по родным просторам. Проблема затронула и Латвию. Там отток туристов связан, в частности, с ростом преступности в зонах отдыха.