Прямой эфир

В Эстонии заполняемость отелей упала на 30%

16 июля 2025 06:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Воспроизвести видео

Туристическая отрасль Эстонии переживает тяжелые времена. Заполняемость отелей этим летом упала на 30 %. Причина – неопределенность в экономике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Эстонии заполняемость отелей упала на 30%-2

Местные предприниматели сравнивают нынешнюю ситуацию с периодом пандемии. Показательный пример: парк водных сноубордов принял за весь июнь столько же посетителей, сколько за один день в прошлом сезоне. Тем временем обеспеченные эстонцы заявляют, что отдых в теплых странах обходится намного дешевле, чем путешествие по родным просторам. Проблема затронула и Латвию. Там отток туристов связан, в частности, с ростом преступности в зонах отдыха.

# Туризм

Другие новости рубрики

Все новости
В Европе и Центральной Азии зафиксирован рекордный всплеск заболеваемости корью
16 июля 2025 06:04

В Европе и Центральной Азии зафиксирован рекордный всплеск заболеваемости корью

В Финляндии вступил в силу запрет на совершение сделок по недвижимости для граждан России и Беларуси
15 июля 2025 19:52

В Финляндии вступил в силу запрет на совершение сделок по недвижимости для граждан России и Беларуси

В июле жители Латвии увидели в своих счетах новую графу
15 июля 2025 19:51

В июле жители Латвии увидели в своих счетах новую графу