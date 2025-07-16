Символ нового шага в мирную жизнь. 81 год назад в Минске победным маршем прошли партизаны. Это был первый послевоенный парад в освобожденной Беларуси. 16 июля 1944-го столица еще почти полностью была в руинах, но дыхание свободы уже ощущалось, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По полю бывшего ипподрома между полуразрушенными и сгоревшими зданиями стройным шагом маршировали 30 тысяч партизан. Это был истинный триумф народа-победителя. Партизанский парад стал первым светлым событием за долгие годы, омраченные ужасами войны. Он собрал более 50 тысяч зрителей. Вместе с бригадами, сражавшимися с оккупантами на белорусской территории, гордо вышагивал козел по кличке Малыш в немецких орденах и с санитарной сумкой на боку. Он был не только талисманом, но и их боевым товарищем. Не раз спасал жизни бойцов, под огнем помогая санитарам переносить медикаменты.

Во время парада его участники пронесли оружие, захваченное у немцев и показали технику, произведенную на лесных заводах. Прямо с торжественного шествия многие партизаны ушли в ряды Красной армии – им предстояло освободить Восточную Европу от коричневой чумы. Другая часть осталась дома, чтобы решать не менее важную задачу – поднять из руин израненную войной страну.