«Это достаточно большой бюрократический аппарат». Какой будет структура партии «Белой Руси»?

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Олег Романов, председатель Белорусской партии «Белая Русь», член Совета Республики Национального собрания Беларуси, и Александр Осенко, член Высшего политического совета Белорусской партии «Белая Русь», генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение». Юлия Бешанова, ведущая:

Давайте немножко поговорим о структуре партии. Александр Александрович, вы член Высшего политического совета партии. Какие функции берет на себя этот орган и как будет устроена партия?

Александр Осенко, член Высшего политического совета Белорусской партии «Белая Русь», генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Высший орган – это съезд. А в период между съездом – политический совет. Он организует работу и выполнение тех задач, которые были и будут определены на съезде. Юлия Бешанова:

Съезд ставит задачу? Александр Осенко:

Съезд ставит задачи, а Высший политический совет контролирует и формирует выполнение этих задач. Формирование, организация структуры и исполнение тех или иных задач – вот это Высший политический совет. Из членов Высшего политического совета формируется президиум, и он уже более конструктивно и более точно работает по взаимодействию с регионами.