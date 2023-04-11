«Это достаточно большой бюрократический аппарат». Какой будет структура партии «Белой Руси»?
Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Олег Романов, председатель Белорусской партии «Белая Русь», член Совета Республики Национального собрания Беларуси, и Александр Осенко, член Высшего политического совета Белорусской партии «Белая Русь», генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение».
Юлия Бешанова, ведущая:
Давайте немножко поговорим о структуре партии. Александр Александрович, вы член Высшего политического совета партии. Какие функции берет на себя этот орган и как будет устроена партия?
Александр Осенко, член Высшего политического совета Белорусской партии «Белая Русь», генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Высший орган – это съезд. А в период между съездом – политический совет. Он организует работу и выполнение тех задач, которые были и будут определены на съезде.
Юлия Бешанова:
Съезд ставит задачу?
Александр Осенко:
Съезд ставит задачи, а Высший политический совет контролирует и формирует выполнение этих задач. Формирование, организация структуры и исполнение тех или иных задач – вот это Высший политический совет. Из членов Высшего политического совета формируется президиум, и он уже более конструктивно и более точно работает по взаимодействию с регионами.
Олег Романов, председатель Белорусской партии «Белая Русь», члена Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Совершенно верно, хотел бы добавить, что Высший политический совет в промежутках между съездами определяет стратегическое развитие партии, постановку задач, определяет те силы, с которыми партия может и должна взаимодействовать на данном этапе. Утверждает план работы партии на предстоящий период деятельности, то есть решает такие крупные, значимые задачи, которые должна решать партия. Иные органы – президиум, секретариат партии – они в значительной мере являются исполнительными органами и реализуют в практике те или иные задачи.
Юлия Бешанова:
Это достаточно большой бюрократический аппарат.
Олег Романов:
Вы знаете, по-настоящему, если говорить о бюрократическом аппарате, тех, кто работает на штатной основе, то мы видим, что это будет небольшое количество людей. Большая часть наших коллег, членов Высшего политического совета – это люди, которые на общественных началах входят в состав и партии, и Высшего политического совета.
Юлия Бешанова:
То есть и Высший политический совет – это практически, наверное, все, кто на добровольной основе.
Олег Романов:
Все на добровольной основе.
Александр Осенко:
В первую очередь на добровольной основе. Никто за это не получает, все работают по основному месту работы, а здесь общественная деятельность.
Олег Романов:
В Высшем партийном совете они представляют и свои регионы, и свои сферы деятельности, чтобы у нас была панорамная картина тех процессов, которые происходят в обществе. Опираясь на это понимание, мы могли принимать выверенные решения.
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